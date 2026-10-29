Die BASF-Aktie konnte am Mittwoch von den guten Quartalszahlen nur begrenzt profitieren. Auch am Donnerstag legt sie lediglich leicht zu und notiert aktuell bei 52,80 €. In der zweiten Jahreshälfte konnte der Kurs zwar deutlich zulegen, eine klare Aufwärtsbewegung ist momentan jedoch nicht erkennbar. Hier stellt sich die Frage: Bleibt die Aktie trotz der verbesserten Geschäftsentwicklung in einer Seitwärtsbewegung gefangen oder gelingt bald der Ausbruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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