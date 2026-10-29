JPMorgan bleibt bei der Salzgitter-Aktie an Bord: Die US-Bank bestätigte am Mittwoch ihr Kursziel von 65 Euro und das Votum Overweight, nachdem der Stahlkonzern vorläufige Quartalszahlen vorgelegt und seine Prognose angehoben hat. Das operative Ergebnis lag dabei 30 Prozent über den Erwartungen. Reicht das aus, um der Aktie neuen Schwung zu geben? Ebitda übertrifft Erwartungen Analyst Dominic O'Kane verweist in seiner Einschätzung vom Mittwoch auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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