Die SpaceX-Aktie geriet auch am Mittwoch erneut unter Verkaufsdruck und beendete den Handel an der Nasdaq bei 145,23 US$. In meiner Analyse vom vergangenen Donnerstag hatte ich nach dem Rücksetzer in die Kaufzone zwischen 158,06 und 149,34 US$ eine Fortsetzung der Erholung für möglich gehalten. Doch die Käufer konnten diese Chance nicht nutzen. Stattdessen fiel die Aktie abermals unter die wichtige Unterstützung bei 149,34 US$ zurück und verließ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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