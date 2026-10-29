Eine Analyse des Marktforschungsunternehmens HDH Group untersucht die Struktur der Erneuerbare-Energien-Branche in Deutschland. Bei den Insolvenzen ist die Photovoltaik-Branche überdurchschnittlich stark betroffen - besonders PV-Installationsbetriebe und Solarhandel. Das Marktforschungsunternehmen HDH Group mit Sitz in Salzburg hat einen Report zu den Gesellschaften in Deutschland vorgelegt, die im Geschäftsfeld Energiewende tätig sind. Zudem analysiert der Report die aktuelle Insolvenzwelle in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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