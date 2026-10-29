Stuttgart (ots) -ETF-Apps, Robo-Advisor und KI machen Finanzwissen rund um Geldanlagen für Verbraucher so einfach zugänglich wie nie zuvor. Was früher einen Termin beim Berater erforderte, lässt sich heute teilweise innerhalb weniger Minuten selbst erfragen. Produktwissen verliert dadurch als Alleinstellungsmerkmal klassischer Finanzberater an Bedeutung, weil Verbraucher entsprechende Informationen zunehmend über digitale Angebote und KI erhalten.Wer seinen Kunden nur erklärt, welchen ETF, welche Versicherung oder welches Finanzprodukt sie kaufen sollen, wird zunehmend austauschbar. Die Zukunft der Finanzberatung liegt dort, wo Apps und KI an ihre Grenzen kommen. Hier erfahren Sie, warum das klassische Beratermodell zunehmend unter Druck gerät, welche Aufgaben KI und digitale Plattformen übernehmen werden und wie sich Finanzberater neu positionieren müssen, um auch in Zukunft für Kunden relevant zu bleiben.Wenn Wissen kein Alleinstellungsmerkmal mehr istLange beruhte ein wesentlicher Teil des Werts von Finanzberatung auf einem Informationsvorsprung. Berater kannten Produkte, Fördermöglichkeiten, steuerliche Gestaltungen und Anlagestrategien, während Kunden auf dieses Wissen angewiesen waren. Diese Rollenverteilung verändert sich.Verbraucher können sich heute selbst über ETFs, Versicherungen oder Immobilienfinanzierungen informieren, insbesondere mit KI. Manche Kunden kommen deshalb bereits mit konkreten Vorstellungen in ein Gespräch, haben verschiedene Strategien geprüft und möchten wissen, ob ihre Recherche tatsächlich zu ihrer persönlichen Situation passt.Fachwissen verliert dadurch nicht seine Bedeutung. Es wird vielmehr zur Grundvoraussetzung, mit der sich ein Anbieter allein kaum noch von Wettbewerbern abheben kann. Kunden setzen eine kompetente Beratung voraus. Entscheidend wird deshalb stärker, was darüber hinaus geboten wird.Vom Produktmarkt zum VertrauensmarktAuch die Kriterien, nach denen Kunden einen Finanzberater auswählen, haben sich verändert. Früher war es für Anbieter bereits ein Vorteil, überhaupt sichtbar zu sein und potenzielle Kunden zu erreichen. Mit der zunehmenden Digitalisierung wurde es anschließend wichtiger, mit attraktiven Produkten und Konditionen zu überzeugen. Vergleichsportale und andere digitale Angebote haben jedoch dafür gesorgt, dass Kunden solche Angebote heute schnell selbst vergleichen können.Das führt dazu, dass Vertrauen und persönliche Begleitung mehr an Bedeutung gewinnen. Ein jährliches Servicegespräch und gelegentliche Produktempfehlungen reichen den Kunden nicht mehr. Gefragt ist vielmehr eine Beratung, die nicht bei einzelnen Finanzprodukten endet, sondern die gesamte Situation des Kunden berücksichtigt. Denn ein Immobilienkauf, die Gründung einer Familie, der Schritt in die Selbstständigkeit oder ein beruflicher Wechsel können finanzielle Entscheidungen notwendig machen. Ein Berater kann dabei helfen, die Auswirkungen auf Vermögensaufbau, Absicherung und finanzielle Planung gemeinsam zu betrachten und aufeinander abzustimmen.Der Berater wird zum SparringspartnerKI dürfte daher weniger dazu führen, dass Finanzberatung vollständig verschwindet. Vielmehr verändert sie deren Funktion. Standardinformationen, erste Vergleiche und allgemeine Strategien lassen sich zunehmend digital abbilden. Persönliche Beratung wird dagegen dort wichtig, wo Informationen eingeordnet, Entscheidungen abgestimmt und Maßnahmen umgesetzt werden müssen.Künftig könnte das Gespräch häufiger mit einem bereits gut informierten Kunden beginnen. Dieser hat möglicherweise mithilfe von KI eine Strategie entwickelt und möchte prüfen, ob sie zu seiner Situation passt. Der Finanzberater wird damit vom Wissensvermittler stärker zum Sparringspartner, der Annahmen prüft, Zusammenhänge erkennt und bei der Umsetzung begleitet.Hinzu kommt die langfristige Betreuung. Finanzielle Strategien müssen nicht nur entwickelt, sondern auch umgesetzt und bei Veränderungen angepasst werden. Gerade darin kann künftig ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal liegen.Warum Sichtbarkeit allein nicht reichtAuch über Social Media lässt sich Kompetenz heute schwieriger vermitteln als früher. Denn mit KI kann nahezu jeder in kurzer Zeit fachlich überzeugende Beiträge, Texte oder Videoskripte erstellen. Ein professioneller Auftritt sagt deshalb noch wenig darüber aus, wie gut die tatsächliche Beratung ist.Umso wichtiger werden echte Erfahrungen von Kunden. Bewertungen, Empfehlungen und Kundenstimmen zeigen potenziellen Interessenten, ob ein Finanzberater auch in der Praxis gute Arbeit leistet und seine Kunden zuverlässig betreut.Trotzdem bleibt Sichtbarkeit wichtig. Bevor sich Interessenten für einen Berater entscheiden, müssen sie zunächst auf ihn aufmerksam werden und mehrfach mit seinen Inhalten oder Angeboten in Kontakt kommen. Werbung und Social Media können dabei helfen. Vertrauen entsteht jedoch vor allem dann, wenn zufriedene Kunden von ihren Erfahrungen berichten und die versprochene Beratungsqualität tatsächlich erleben.Beratung beginnt dort, wo Information endetWer sich ausschließlich über Produkte und einen Wissensvorsprung definiert, konkurriert zunehmend mit digitalen Angeboten, die Informationen schneller und teilweise kostenlos bereitstellen.Finanzberatung muss deshalb stärker dort ansetzen, wo reine Informationsvermittlung endet. Dazu gehören die Einordnung komplexer Entscheidungen, eine kontinuierliche Begleitung und das Verständnis dafür, wie unterschiedliche finanzielle und persönliche Entwicklungen zusammenwirken.KI nimmt Finanzberatern damit nicht zwangsläufig ihre Aufgabe. Sie verändert jedoch die Anforderungen an ihren Beruf. Je leichter Wissen verfügbar wird, desto weniger reicht es aus, dieses lediglich weiterzugeben. Relevant bleibt persönliche Beratung vor allem dann, wenn sie Informationen auf die individuelle Situation überträgt, Entscheidungen begleitet und auch nach dem Vertragsabschluss verlässlich zur Verfügung steht.Über Kevin Fiawoo und die Vertranium GmbH:Kevin Fiawoo, Marcel Mankas und Maurice Mankas sind die Gründer der Vertranium GmbH. Sie bringen die Finanzbranche wieder ins richtige Licht und verhelfen Finanzdienstleistern erfolgreich zu hochwertigen Kunden und Mitarbeitern. Dabei verfolgen sie als eine der führenden Unternehmensberatungen eine hybride Strategie: Zum einen werden bewährte und in der Praxis erprobte Marketingmaßnahmen umgesetzt. Zum anderen erfolgt eine Analyse und Optimierung der internen Strukturen und Prozesse des Unternehmens. Mehr Informationen unter: https://vertranium.de/Pressekontakt:Vertranium GmbHVertreten durch: Marcel Mankas und Kevin FiawooE-Mail: info@vertranium.deWebsite: https://vertranium.de/Original-Content von: Vertranium GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174522/6380171