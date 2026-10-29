Maxis führt ausgewählte Angebote für ergonomische Stühle mit bis zu 40 % Rabatt und limitierten Halloween-Geschenken an.

HONGKONG, HK / ACCESS Newswire / 29. Oktober 2026 / LiberNovo bringt mit seinem "Treat Yourself"-Halloween-Flash-Sale, der am 29. Oktober in der gesamten Europäischen Union und im Vereinigten Königreich startet, Halloween-Überraschungen an den Schreibtisch. Die Aktion kombiniert Rabatte von bis zu 40 % auf ausgewählte Maxis- und LiberNovo Omni Pro-Konfigurationen mit limitierten saisonalen Geschenken für berechtigte Frühkäufer.

Gruselige Extras für Ihren Schreibtisch

Limitierte Halloween-Geschenkpakete stehen den ersten 300 berechtigten Kunden in der Europäischen Union und den ersten 100 im Vereinigten Königreich zur Verfügung - nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", solange der Vorrat reicht.

Der Inhalt der Geschenkpakete, die Kaufbedingungen und die Verfügbarkeit richten sich nach den Bedingungen auf den jeweiligen regionalen Aktionsseiten.

Mehr Platz für Nutzer, die groß und kräftig gebaut sind

Maxis ist für Menschen mit größerem Körperbau ausgelegt und verfügt über eine breitere Sitzfläche sowie eine Sitztiefe von 52 cm für bessere Oberschenkelunterstützung und mehr Bewegungsfreiheit.

Maxis Manual lässt sich von Hand verstellen. Maxis Electric verfügt zusätzlich über eine elektrische Lendenwirbelverstellung und die OmniStretch-Rückenstreckfunktion. Maxis Airflow bietet eine aktive Sitzbelüftung für längeres Sitzen am Arbeitsplatz.

https://pr.report/svd0 ergänzt das Sortiment mit einer elektrischen Lendenwirbelverstellung, OmniStretch und der Active Airflow-Sitzbelüftung. Seine dynamische Unterstützung reagiert auf wechselnde Sitzpositionen und unterstützt die Wechsel zwischen konzentrierter Arbeit und Pausen in zurückgelehnter Haltung.

Zertifizierung durch United States Ergonomics

LiberNovo Omni Pro hat die ergonomische Produktzertifizierung von United States Ergonomics erhalten, einer unabhängigen Organisation für Ergonomieprüfung und -beratung. Bei Labortests wurden Körperanpassung, Druckverteilung, Muskelaktivität und Komfort während zwei Stunden ununterbrochenen Sitzens untersucht. Die Testbeobachtungen hoben die Unterstützung in einer Vielzahl von Körperhaltungen sowie natürliche, mühelose Bewegungen hervor. Die Ergebnisse spiegeln den Ansatz von LiberNovo zur dynamischen Ergonomie wider: eine Unterstützung, die sich anpasst, wenn der Körper die Position wechselt. Die Bionic FlexFit-Rückenlehne und die dynamische Unterstützung sind so konzipiert, dass sie den Nutzer beim Arbeiten, beim Zurücklehnen und beim beim Wechsel der Sitzposition stützen.

Ausgewählte regionale Kombi-Angebote

Zu den Halloween-Aktionspreisen gehören die Kombi-Angebote "Maxis Manual Basic" für 959 € (839 £), "Maxis Electric Basic" für 1.299 € (1.079 £), "Maxis Electric" mit Fußstütze und Zusatzakku für 1.407 € (1.207 £), "Maxis Airflow" mit Fußstütze für 1.534 € (1.353 £) sowie "Omni Pro" mit Fußstütze und Zusatzakku für 1.263 € (1.142 £). Die Ersparnisse betragen bis zu 39 % in der EU und 36 % im Vereinigten Königreich.

Die Preise gelten für die genannten Kombi-Angebote. Die Rabatte variieren je nach Modell und Konfiguration; die endgültigen Teilnahmebedingungen und Verfügbarkeiten sind auf den regionalen Websites aufgeführt.

Aktionszeiträume und regionale Details

Die EU-Aktion läuft vom 29. Oktober um 09:00 Uhr MEZ bis zum 1. November um 07:00 Uhr MEZ. Die Aktion im Vereinigten Königreich läuft vom 29. Oktober um 08:00 Uhr GMT bis zum 1. November um 06:00 Uhr GMT.

Für "Business & Bulk Orders" gibt es zudem eine Option für Teams, die fünf oder mehr Stühle kaufen, vorbehaltlich der regionalen Mengenpreisbedingungen.

Besuchen Sie eu.libernovo.com oder uk.libernovo.com, um die teilnehmenden Konfigurationen zu vergleichen, die Voraussetzungen für den Erhalt eines Geschenks zu prüfen und die vollständigen lokalen Angebote und Bedingungen einzusehen.

Über LiberNovo

LiberNovo ist eine Premium-Ergonomiemarke und Vorreiter im Bereich der Dynamic Ergonomics - dem Prinzip, dass Ihre Umgebung niemals gegen Sie arbeiten sollte. Durch firmeneigene Technologien, darunter die Bionic FlexFit-Rückenlehne und automatische Neigungssysteme, passen sich LiberNovo-Produkte kontinuierlich an jede Veränderung Ihrer Bewegungen und Arbeitsweise an.

Erfahren Sie mehr unter eu.libernovo.com.

Medienkontakt

Emilia Zhang

pr_eu@libernovo.com

QUELLE: LiberNovo

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