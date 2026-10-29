Mainz (ots) -
Freitag, 11.12.
Bitte Programmänderungen beachten:
20.15 Drogen-Land - Provinz im Rausch
Lachgas im Ruhrgebiet
Deutschland 2025
"Drogen-Land - Das Geschäft mit dem Rausch: Ketamin - Vom Medikament zur Droge" entfällt
21.00 Drogen-Land - Provinz im Rausch
Crystal Meth an der tschechischen Grenze
Deutschland 2023
"Drogen-Land - Das Geschäft mit dem Rausch: MDMA - Siegeszug des Ecstasy" entfällt
(weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6380186
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Crystal Meth an der tschechischen Grenze
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