Straßburg (ots) -S E R I E N | K I N OARTE FilmFestivalSchwerpunkt | Ab 11. November auf arte.tv und ab 18. November auf ARTEDas ARTE FilmFestival (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028169/) mit Koproduktionen in Erstausstrahlung ist zurück! Die Auswahl umfasst 13 Autorenfilme, darunter "Des Teufels Bad" (https://presse.arte.tv/programme/089931-000-A/) von Veronika Franz und Severin Fiala, "Zikaden" (https://presse.arte.tv/programme/117142-000-A/) von Ina Weisse und "Leonora im Morgenlicht" (https://presse.arte.tv/programme/105543-000-A/) von Thor Klein und Lena Vurma.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028169/)EldoradoSerie | Ab 11. November auf arte.tv und ab 19. November auf ARTEDas Ölunternehmen Elf Aquitaine beschließt, mit zwei Erfindern zusammenzuarbeiten, die an einem Verfahren zur Aufspürung von Öl forschen. Ein historisches Drama, inspiriert von der Affäre der "Schnüffelflugzeuge", einem Betrugsfall der 1970er Jahre.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028159/)JossiSerie | Ab 12. November auf arte.tv und auf ARTEUm an die Rolle seines Lebens zu kommen, gibt Schauspieler Wanja sich als Jude aus und tritt damit eine ganze Lawine von Lügen und Missverständnissen los. In der Culture-Clash-Comedy spielt Jannik Schümann den erfolglosen russisch-deutschen Wanja, während Nilam Farooq seine erfolgreiche Kollegin Dana darstellt.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-025974/)FlowZeichentrick | Ab 23. November auf arte.tvEine gewaltige Flut begräbt die alte Welt unter sich. Eine kleine schwarze Katze rettet sich auf ein Boot, wo auch andere Tiere Zuflucht finden. Ihre Verschiedenheit ist ihre Stärke und gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen. Oscar-Gewinner 2025.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/127960-000-A/)K U L T U R | P O P K U L T U RKlaus Nomi: Sänger der dritten ArtDokumentation | Ab 6. November auf arte.tv und am 13. November auf ARTEKlaus Nomi revolutionierte in den 80ern die Popkultur und hinterließ als einer der ersten prominenten Aids-Toten 1983 ein einzigartiges Erbe. Eine Erinnerung an den queeren Visionär, dessen Einfluss bis heute nachhallt.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/128081-000-A/)Virginia Woolf: Ein Zimmer für sich allein, eine Stimme für alleDokumentation | Ab 18. November auf arte.tv und am 25. November auf ARTE"Ein Zimmer für sich allein" ist ein feministischer Essay, der bis heute nachhallt: Es geht um patriarchale Strukturen, die Bildung und Kreativität von Frauen nicht zulassen und darum, wie Frauen von Kunst und Selbstbestimmung ausgeschlossen werden.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/128824-000-A/)A K T U A L I T Ä T | G E S C H I C H T EUSA: Midterms 2026Kollektion | Bereits online auf arte.tv und auf ARTEARTE widmet den anstehenden Zwischenwahlen die Kollektion "USA: Midterms 2026" (https://www.arte.tv/de/videos/RC-024073/usa-midterms-2026/)mit einer Auswahl an Reportagen, Dokumentationen und Hintergrundberichten: Während "Mein MAGA-Leben" (https://www.arte.tv/de/videos/130396-000-A/mein-maga-leben/)einen Einblick in das Leben unter Trump während dessen zweiter Amtszeit gibt, beleuchtet die Dokureihe "Kampf um Harvard" (https://www.arte.tv/de/videos/RC-028290/kampf-um-harvard/), wie die Universität zum Symbol des Widerstands gegen die MAGA-Bewegung wurde.> Zur Kollektion (https://www.arte.tv/de/videos/RC-024073/usa-midterms-2026/)Monsieur Mercedes: Im Schatten des SternsDokumentation | Ab 12. November auf arte.tv und auf ARTEEmil Jellinek schuf die Marke "Mercedes" und wurde zu einem Wegbereiter des Automobils. Dennoch geriet er in Vergessenheit. Die Dokumentation folgt seinen Spuren und den Anfängen des mobilen Zeitalters.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/118238-000-A/)No Other LandDokumentarfilm | Ab 17. November auf arte.tv und am 24. November auf ARTEEin palästinensischer Aktivist im Westjordanland filmt die Zerstörung und die Vertreibung durch die israelische Besatzung. Als ein israelischer Journalist beschließt, seine Arbeit zu unterstützen, entsteht eine unerwartete Freundschaft. Oscar-prämierter Dokumentarfilm.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/128105-000-A/)Das geheime Geschäft mit den EisbärenWeb Only,Dokumentation | Ab 24. November auf arte.tvViele Menschen glauben, die rund 20.000 lebenden Eisbären stünden unter Naturschutz. Doch: Mit ihren Pelzen und Köpfen wird illegal gehandelt. Und ausgerechnet die Tierschützer profitieren von ihrer Ausbeutung.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/132652-000-A/)G E S E L L S C H A F T | W I S S E N S C H A F TNachhaltig? Aber wie?!Web Only, Dokumentationsreihe | Neue Folgen ab 16. November auf arte.tvWas ist nachhaltiger? Konventionelles, aber regionales Gemüse oder bio und von weit her? Menstruationstasse oder Tampon? Sneaker aus Rinds- oder Bananenleder? Unterhaltsam und augenzwinkernd prüft die Reihe typische Nachhaltigkeits-Dilemmatas.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028078/)PsychoWeb Only, Dokumentationsreihe | Neue Folgen ab 19. November auf arte.tvViele von uns haben Menschen im Umfeld, die mit psychischen Erkrankungen leben. Nur reden wir selten darüber. In "Psycho" erzählen Menschen, wie es ist, mit Borderline, ADHS oder mit Stalking zu leben. Experten helfen uns zu verstehen.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-020449/)Fassaden: Wenn Liebe in Gewalt umschlägtDokumentarfilm | Ab 24. November auf arte.tv und am 26. November auf ARTEFassaden erzählt von den Folgen partnerschaftlicher Gewalt und den gesellschaftlichen Strukturen dahinter. Gesprochen von Sandra Hüller werden vier Erfahrungsberichte zu einer Geschichte verdichtet.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/119019-000-A/)M U S I KARTE Concert FestivalWeb Only, Konzert | Ab 31. Oktober auf arte.tvJedes Jahr verwandelt ARTE Concert die Gaîté Lyrique in einen Ort für außergewöhnliche musikalische Experimente mit der Créme de la Créme der aktuellen Musikszene. Auch die diesjährige Ausgabe verspricht eine Fülle an etablierten Künstlern und aufregenden Newcomern. Mit dabei ab 31. Oktober: Kneecap, Only Real,Tramhaus sowie Shygirl (https://presse.arte.tv/programme/135164-000-A/), Uche Yara & Uzi Freya ab 1. November.> Zur Progammseite (https://www.arte.tv/de/videos/RC-014346/arte-concert-festival/)Giuseppe Verdi: RequiemMailänder Scala 2026Musik | Ab 1. November auf arte.tv und auf ARTESeit 2015 ist Riccardo Chailly verantwortlich für den Klang der Mailänder Scala. Gut zehn Jahre später tritt er aus gesundheitlichen Gründen zurück. Für sein letztes Konzert wählt er, ganz symbolisch, das spektakuläre Requiem von Giuseppe Verdi.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/134151-000-A/)Talking Heads - Stop Making SenseLive at Pantages Theatre, 1983Musik | Ab 6. November auf arte.tv und am 13. November auf ARTEDie Talking Heads inszenieren ihr Album "Speaking in Tongues" in einer einzigartigen Show. Mit minimalistischer Bühne, avantgardistischer Ästhetik und ikonischer Performance wurde ein zeitloses Meisterwerk des Konzertfilms geschaffen.> Vorab auf ARTE Presse (https://presse.arte.tv/programme/128800-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenPressereferentintonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 74Rebecca SchlüterAssistentin Abteilung Presse, Kommunikation und PRrebecca.schluter@arte.tv+33 3 90 14 27 95Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6380181