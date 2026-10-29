Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag freundlich und hat ein neues Rekordhoch markiert. Rückenwind kommt laut Marktbeobachtern auch von der Aussicht auf vorerst unveränderte Leitzinsen dies- und jenseits des Atlantiks. Gleichzeitig sorgen zahlreiche Unternehmensmeldungen für Bewegung, wobei ebenfalls die positiven Nachrichten überwiegen. Die US-Notenbank liess die Leitzinsen am Mittwoch wie erwartet unverändert. «Die Fed verschaffte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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