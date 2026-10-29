KÖLN, Deutschland, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die ORGATEC 2026, die internationale Fachmesse für die moderne Arbeitswelt, wurde am 27. Oktober in Köln eröffnet. Sihoo präsentiert dort seine neuesten Entwicklungen im Bereich adaptiver ergonomischer Lösungen. In Halle 8.1 an den Ständen A-060 und B-061 stellt der Spezialist für ergonomische Sitzlösungen sein Sortiment innovativer Bürostühle vor. Im Mittelpunkt stehen die Modelle H300 Pro und Doro C300 Pro V2.

Direkter Austausch mit Fachleuten aus der Arbeitswelt

Während der gesamten Messe begrüßt Sihoo an seinem Stand internationale Fachbesucher aus der Arbeitswelt, darunter Vertriebspartner, Einkaufsverantwortliche aus Unternehmen und Designer. Sie können sich vor Ort ein Bild von den ergonomischen Sitzlösungen des Unternehmens machen. Live-Demonstrationen und persönliche Gespräche am Stand vermitteln Einblicke in den Designansatz von Sihoo und bieten Gelegenheit, sich über Komfort, Flexibilität und die Anforderungen moderner Arbeitsplätze auszutauschen. Die Besucher reagieren insgesamt positiv auf die Präsentationen. Die Gespräche während der Messe verlaufen durchweg freundlich und lebhaft.

Ergonomische Sitzlösungen zum Ausprobieren

An eigens eingerichteten Testarbeitsplätzen am Stand präsentiert Sihoo zwei Ansätze für adaptive ergonomische Sitzlösungen:

Der Sihoo H300 Pro wurde für konzentriertes Arbeiten entwickelt. Er kombiniert eine in vier Richtungen verstellbare Lendenstütze mit einem dynamischen Stützsystem und einer synchronen Neigefunktion. So können Besucher den Stuhl in nach vorn geneigter, aufrechter und zurückgelehnter Sitzposition ausprobieren. Die synchronisierten 7D-Armlehnen bieten zusätzliche Flexibilität und passen sich unterschiedlichen Tätigkeiten und Sitzhaltungen an.





Beim Sihoo Doro C300 Pro V2 steht die adaptive Unterstützung des gesamten Körpers im Mittelpunkt. Sein DynaCore System koordiniert vier Stützzonen, während das SyncroFlex System die Körperbewegungen erfasst und so eine individuell angepasste Unterstützung ermöglicht. Die Funktionen Self-Adaptive Dynamic Lumbar Support 2.0 und 8D Bionic Armrests sind auf vielfältige Aktivitäten ausgelegt - vom Tippen und Lesen über mobile Spiele bis hin zum entspannten Zurücklehnen.



Ergonomische Innovation für die Arbeitswelt von morgen

Mit seiner Präsenz auf der ORGATEC 2026 unterstreicht Sihoo sein kontinuierliches Engagement für die Entwicklung innovativer, adaptiver Ergonomielösungen. Im Einklang mit seiner Mission "Die Lebensqualität der Menschen durch innovative Möbel verbessern" entwickelt Sihoo seine ergonomischen Sitzlösungen kontinuierlich weiter, um den sich wandelnden Anforderungen moderner Arbeitsplätze gerecht zu werden.

Besuchen Sie Sihoo auf der ORGATEC 2026

Die ORGATEC 2026 läuft noch bis zum 30. Oktober. Sihoo lädt Fachbesucher der Branche ein, das Unternehmen vor Ort kennenzulernen:

Veranstaltungsort: Koelnmesse, Köln, Deutschland

Koelnmesse, Köln, Deutschland Stand: Halle 8.1, A-060 und B-061

Halle 8.1, A-060 und B-061 Datum: 27.-30. Oktober 2026



Über Sihoo

Sihoo wurde 2011 gegründet und ist auf ergonomische Möbel spezialisiert. Die Produkte des Unternehmens erreichen mehr als 10 Millionen Haushalte in über 122 Ländern und Regionen.

Ansprechpartner für Medien

Shenzhen Sihoo Intelligent Home Co., Ltd

E-Mail: marketing@sihoo.com

Website: https://de.Sihoo.com/

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