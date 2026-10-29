DJ EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 27. Februar 2027 zurück

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, wird ihr Amt vor dem Ende ihrer turnusmäßigen Amtszeit aufgeben. Wie die EZB mitteilte, hat Lagarde den EZB-Rat und den Vorsitzendes des Rats der Finanzminister, António Costa, darüber informiert, dass sie am 27. Februar 2027 zurücktreten wird. Normalerweise hätte Lagarde ihr Amt bis Ende Oktober 2027 ausüben sollen. Die Neubesetzung ihres Postens werde nach einem Nominierungsprozess der Rat der Finanzminister vornehmen. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.

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October 29, 2026 06:11 ET (10:11 GMT)

DJ KORREKTUR: EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. (NICHT: 27.) Februar 2027 zurück

(Die Überschrift der um 11.11 Uhr gesendeten Meldung muss richtig heißen: EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. (NICHT: 27.) Februar 2027 zurück. Der zweite Satz muss richtig lauten: Wie die EZB mitteilte, hat Lagarde den EZB-Rat und den Vorsitzendes des Rats der Finanzminister, António Costa, darüber informiert, dass sie am 7. (NICHT: 27.) Februar 2027 zurücktreten wird. Es folgt eine korrigierte Version.)

EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. Februar 2027 zurück

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, wird ihr Amt vor dem Ende ihrer turnusmäßigen Amtszeit aufgeben. Wie die EZB mitteilte, hat Lagarde den EZB-Rat und den Vorsitzendes des Rats der Finanzminister, António Costa, darüber informiert, dass sie am 7. Februar 2027 zurücktreten wird. Normalerweise hätte Lagarde ihr Amt bis Ende Oktober 2027 ausüben sollen. Die Neubesetzung ihres Postens werde nach einem Nominierungsprozess der Rat der Finanzminister vornehmen. Als aussichtsreichste Kandidaten gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.

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