Mit der EEG-Novelle könnte die Zahlung einer festen Einspeisevergütung für kleine Photovoltaik-Anlagen schrittweise enden und die Direktvermarktung verpflichtend werden. Clever-PV hat für seinen "Praxisreport Solarstrom 2026" 2076 Betreiber befragt, was sie davon halten. 59,7 Prozent gaben dabei an, grundsätzlich offen für einen Wechsel von der Einspeisevergütung in die Direktvermarktung zu sein. Allerdings nur, wenn diese automatisch und ohne einmalige Kosten ablaufe, wie das Unternehmen am Donnerstag veröffentlichte. Zudem sei die Bereitschaft daran geknüpft, dass der Nettoerlös so hoch bleibe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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