ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für STMicroelectronics mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Klar positiv sei das Margensignal des Chipkonzerns für das vierte Quartal, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Dies sorge für Spielraum mit Blick auf die Gewinnerwartungen für 2027./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0000226223
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