Zürich - Am 20. Oktober 2026 lud die Assurinvest AG zur elften Herbsttagung ins Renaissance Zürich Tower Hotel ein. Die anerkannte Weiterbildungsveranstaltung für Stiftungsräte und weitere Fachpersonen der beruflichen Vorsorge beleuchtete aktuelle Herausforderungen - von Demografie und künstlicher Intelligenz über Finanzmarktrisiken bis zu steuerlichen und rechtlichen Fragen. Rückblick auf die Fachreferate Kate Kristovic (Libera AG) erläuterte die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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