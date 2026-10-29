Wacker hat ein solides Q3 vorgelegt: Das reported EBITDA hat sich mit EUR 217 Mio. (+94% ggü. Vj.) nahezu verdoppelt. Aussagekräftiger ist jedoch das bereinigte EBITDA von EUR 182 Mio. (+63% ggü. Vj.), das vor allem von PACE-Einsparungen und höheren Margen im Chemiegeschäft profitierte, während eine Nachfrageerholung weiterhin ausbleibt. Die Chemiesparten entwickeln sich gut, Solar-Polysilizium bleibt dagegen ein Belastungsfaktor, und eine spürbare Erholung ist vorerst nicht in Sicht. Auch der Cashflow fiel solide aus, unterstützt durch niedrigere Investitionen, wenngleich außerordentliche Mittelzuflüsse den ausgewiesenen Wert deutlich erhöhten. Für 2026 erwartet das Management nun ein EBITDA in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne, trotz eines deutlichen saisonalen Rückgangs im Schlussquartal. Wir sehen Wackers Fokus auf höhere Margen, geringere Kapitalintensität und eine bessere Cashflow-Entwicklung weiterhin positiv, auch wenn die Nachfrage in wichtigen Endmärkten schwach bleibt. Mit einem EV/EBITDA-Multiple von 6,4x für 2027E halten wir die Bewertung für attraktiv und bestätigen unsere KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 105,00. Wacker wird auf unseren Konferenzen German Select IX (1. Dezember 2026) und Chemicals & Beyond (8. Dezember 2026) präsentieren. Anmeldung hier: https://research-hub.de/events Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/wacker-chemie-ag





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