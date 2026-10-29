Iovance Biotherapeutics Inc. - IOVA: weißer Rauch bei Lungenkrebs-Daten?

Intraday Trade?

Rekordumsatz in Q2 bei Iovance Biotherapeutics. Lifileucel-Therapie mit Mega-Marktpotenzial! Vorbörsliches Gap Up!

Iovance Biotherapeutics (IOVA) - US4622601007

Rückblick

Nach einer monatelangen Seitwärtsphase zwischen rund 3.50 und 5 USD hat die Iovance-Biotherapeutics-Aktie ab August eine dynamischen Aufwärtsentwicklung eingeschlagen und sich bis Ende Oktober auf knapp 15 USD vervielfacht. Besonders der Kurssprung Anfang Oktober sticht als markante Aufwärtslücke hervor, auf die eine volatile Konsolidierung zwischen rund 12.50 und 15 USD folgte. Der Kurs notiert deutlich oberhalb des steigenden 20er-EMA und des 50er-EMA, wobei beide Durchschnitte den übergeordneten Aufwärtstrend bestätigen und der Widerstand bei rund 15.50 USD die nächste Hürde bildet. Vorbörslich ist der Kurs weiter nach oben geschossen, sodass wir vermutlich mit einem Gap Up in den Börsentag starten werden.

Iovance-Aktie: Chart vom 28.10.2026, Kürzel: IOVA, Kurs: 14.81 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Setup setzt auf den Ausbruch über den Widerstand bei rund 15.50 USD. Für einen Long-Einstieg wäre es ideal, wenn das Wertpapier in Richtung dieser Markierung zurückkommt und von dort einen Bounce nach oben startet. Wegen der Risiken im Biotech-Sektor sollten wir den Trade mit Iovance Biotheraputics vor dem Schlussgong schließen.

Mögliches bärisches Szenario

Die Volatilität bei Biotech-Aktien ist hinlänglich bekannt, daher ist ein Stop Loss Pflicht! Scheitert der Ausbruch bei 15.50 USD und fällt die Aktie unter die Unterstützung bei rund 14.70 USD, könnte sich die Konsolidierung in Richtung 14 USD ausweiten. Unterhalb dieser Zone droht ein Rücksetzer zum 20er-EMA und damit in den Bereich von etwa 13.50 USD, während ein Bruch des Oktober-Tiefs bei rund 12.50 USD das kurzfristig positive Chartbild deutlich eintrüben würde. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 14 USD setzen, während eine großzügigere Absicherung unter dem jüngsten lokalen Tief bei rund 12.50 USD mehr Schwankungsspielraum ließe.

Meinung

Iovance Biotherapeutics ist ein 2000 gegründetes US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen mit Hauptsitz in San Carlos, Kalifornien. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet individualisierte Zelltherapien zur Behandlung von Krebs. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Tumor-infiltrierende Lymphozyten-Therapie (TIL), bei der körpereigene Immunzellen aus dem Tumorgewebe entnommen, im Labor vermehrt und anschließend dem Patienten zurückgegeben werden. Für Kursfantasie sorgt die Ausweitung der Therapie auf Lungenkrebs: Iovance will am 29. Oktober 2026 positive Ergebnisse aus der Phase-2-Studie IOV-LUN-202 zur Behandlung von vorbehandeltem, metastasiertem nicht-kleinzelligem, nicht-plattenepithelialem Lungenkrebs vorstellen. Die Therapie Lifileucel könnte damit ein deutlich größeres Marktpotenzial erschließen: Iovance beziffert den US-Markt in dieser Indikation auf etwa das Siebenfache des Marktes für fortgeschrittenes Melanom. Eine mögliche Zulassungserweiterung wird für 2027 angestrebt. Bereits zugelassen ist Lifileucel unter dem Handelsnamen Amtagvi für bestimmte Patienten mit fortgeschrittenem Melanom. Im zweiten Quartal 2026 erzielte Iovance einen Rekordumsatz von rund 99 Millionen USD. Entscheidend für die weitere Kursentwicklung sind nun die detaillierten Studiendaten, der kommerzielle Erfolg von Amtagvi und die Fähigkeit, die aufwendige Zelltherapie wirtschaftlich zu skalieren. Trotz der Chancen bleibt die Aktie risikoreich, da klinische Rückschläge, hohe Entwicklungskosten und der noch junge Produktumsatz die Geschäftsentwicklung stark beeinflussen können.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 7.36 Mrd. USD

Meine Meinung zu Iovance Biotheraupeutics ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.finanztrends.de/news/iovance-aktie-lungenkrebs-webcast-treibt-kurs-an/

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

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