Shenzhen, China (ots) -TerraMaster hat heute offiziell die TOS-Entwicklerplattform gestartet und gleichzeitig das "Prämienprogramm für App-Veröffentlichungen" ins Leben gerufen. Das Unternehmen lädt unabhängige Entwickler, Maintainer von Open-Source-Projekten, Homelab-Nutzer und Self-Hosting-Enthusiasten weltweit dazu ein, bestehende Anwendungen in das TerraMaster-NAS-Ökosystem einzubringen, Nutzer weltweit zu erreichen und gemeinsam das TOS-App-Ökosystem weiterzuentwickeln.Über die TOS-Entwicklerplattform können Entwickler bestehende Projekte paketieren und anpassen, ohne neue Software von Grund auf entwickeln zu müssen. Nach erfolgreicher Prüfung können die Anwendungen im globalen TOS App Center veröffentlicht werden und erhalten dadurch die Möglichkeit, TerraMaster-NAS-Nutzer weltweit zu erreichen und ihre Sichtbarkeit zu erhöhen.Niedrige Einstiegshürden für die Entwicklung und einfache Veröffentlichung im globalen App CenterDie Plattform bietet eine umfassende Entwicklungsdokumentation sowie vorgefertigte Paketierungsvorlagen für Debian (.deb) und Docker. Sie unterstützt die selbstständige Online-Einreichung, automatisierte Prüfungen, die Abfrage des Prüfstatus und API-Schnittstellen, die in bestehende CI/CD-Veröffentlichungsprozesse integriert werden können. Entwickler benötigen zur Registrierung lediglich eine gültige E-Mail-Adresse. Eine Identitätsverifizierung oder ein physisches TerraMaster-NAS-Gerät ist nicht erforderlich. Entwicklung und Tests können in einer virtuellen Maschine mit Ubuntu 22.04 durchgeführt werden.100 % der Spendeneinnahmen gehen an die EntwicklerEntwickler können auf der Detailseite ihrer Anwendung einen eigenen HTTPS-Spendenlink hinterlegen. TerraMaster erhebt keine Provision auf Spenden und wickelt die Spendenzahlungen nicht selbst ab. Sämtliche Spenden, die über die eigenen Links der Entwickler eingehen, gehen vollständig an die jeweiligen Entwickler, sodass diese mehr Unterstützung von ihren Nutzern erhalten können.Das Prämienprogramm für App-Veröffentlichungen ist gestartetVeröffentlichen Sie Ihre Anwendung bis zum 30. April 2027 im TOS App Center, können Sie für jede qualifizierte Anwendung eine Prämie erhalten. Pro Anwendung sind Prämien von bis zu 30 US-Dollar möglich. Je mehr qualifizierte Anwendungen Sie veröffentlichen, desto mehr Prämien können Sie erhalten.Die Teilnahmeberechtigung und die Auszahlung der Prämien richten sich nach den offiziellen Teilnahmebedingungen. TerraMaster behält sich die endgültige Entscheidung über die Teilnahmeberechtigung und alle prämienbezogenen Angelegenheiten vor.Jetzt mitmachen und das NAS-App-Ökosystem gemeinsam ausbauenOb Maintainer eines Open-Source-Projekts, unabhängiger Entwickler oder technikbegeisterter Homelab- und Self-Hosting-Enthusiast: TerraMaster lädt Sie ein, Ihr Projekt in das TOS-Ökosystem einzubringen, damit mehr NAS-Nutzer Ihre Anwendungen entdecken und nutzen können. Die Teilnahmebedingungen werden im Forum veröffentlicht. Bitte verfolgen Sie die neuesten Ankündigungen im Forum.Forum: https://forum.terra-master.com/en/Entwicklerplattform: https://developer.terra-master.com/Entwicklungsleitfaden: https://github.com/terramaster-tos/tos-app-pkg-tools/blob/main/README.mdTechnische Anfragen: developer@terra-master.comÜber TerraMasterTerraMaster ist auf Datenspeicherprodukte und -lösungen spezialisiert. Das Produktportfolio umfasst NAS-Systeme (Network Attached Storage) und DAS-Systeme (Direct Attached Storage) sowie weitere Produktkategorien. Das Unternehmen bietet Privatanwendern, professionellen Anwendern und Unternehmen flexible Lösungen zur Datenspeicherung, -verwaltung und zum Schutz ihrer Daten.Pressekontakt:Amber Huangmarketing2@terra-master.comOriginal-Content von: TerraMaster Technology Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179422/6380232