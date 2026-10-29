Baden-Baden (ots) -Am 6. November 2026 wird Stuttgart zum Treffpunkt für Fans, Musikbegeisterte und Creators aus der Szene der japanischen Animationsfilme. Beim "DASDING Anime Jam mit der SWR Big Band" treffen ein Live-Konzert der mehrfach Grammy-nominierten SWR Big Band, Anime-Content und die Energie der Community aufeinander. Das Event ist als interaktives Live-Erlebnis konzipiert, bei dem das Programm sowohl vor Ort als auch über Twitch aktiv mitgestaltet wird. Dabei entsteht ein innovatives Format, das weder ein klassischer Twitch-Livestream noch ein reines Konzert ist - der gesamte Abend ist konsequent "Twitch-Community-first" gedacht.SWR Big Band spielt bekannte Anime-SongsDie Hauptshow mit Konzert beginnt um 19:30 Uhr in der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart. Die SWR Big Band spielt bekannte Anime-Songs, die eigens für den "DASDING Anime Jam mit der SWR Big Band" arrangiert wurden und dadurch einen einzigartigen Klang bekommen. Rund um das Konzert entsteht ein Abend, der sich eng an den Interessen der Community orientiert und sie aktiv einbindet. Damit wird erstmals in der ARD eine Big Band Anime-Songs live auf die Bühne bringen.ARD Twitch-Kanal überträgt das Event liveBereits ab 19 Uhr startet die Live-Übertragung auf dem Twitch-Kanal der ARD unter https://www.twitch.tv/ard. Die Veranstaltung ist damit sowohl für das Publikum vor Ort als auch für die Community im Netz zugänglich. Umut und Luis, die auch als Kyodai in der Szene bekannt sind und den ARD Anime-Podcast "aniDEEP" hosten, begrüßen die Gäste auf dem goldenen Teppich und spielen mit ihnen und den Usern auf Twitch verschiedene Games.Interaktives Programm mit Anime-Wissen und Community-TalksBegleitend zum Konzert präsentiert der "DASDING Anime Jam mit der SWR Big Band" ein interaktives Programm mit geballtem Anime-Wissen, Quiz-Elementen und Games, bei denen sich das Publikum vor Ort und online aktiv einbringen und mitspielen kann. Darüber hinaus gibt es Talks mit Creators und Synchronsprecher:innen aus der Community, unter anderem mit der Synchro-Crew von "Tales off the script". Durch das Programm führen die DASDING Moderatorin Celine Jost und der Anime-Creator Raafey. Tickets für die Veranstaltung in der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart gibt es unter: www.DASDING.de/animejam.Über DASDINGDASDING ist das gemeinsame junge Angebot von SWR, hr und SR für den Südwesten Deutschlands. DASDING richtet sich an junge Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren und verbindet Radio, Podcasts, Social Media und digitale Inhalte unter einer gemeinsamen Marke.Bei Interesse an einer redaktionellen Berichterstattung aus der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart, akkreditieren Sie sich bitte per E-Mail bei corinna.scheer@swr.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: ARD ZDF Box Pressekit (https://share.ard-zdf-box.de/s/BgGBARzenjQCPb3?dir=/04_Pressekit), www.DASDING.de/animejam und SWR.li/animejam (http://swr.li/animejam)Pressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6380256