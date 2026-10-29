VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 29. Oktober 2026 / IRW-Press / (TSXV: PINN, OTCQB: PSGCF, Frankfurt: P9J) / Pinnacle Silver and Gold Corp. ("Pinnacle" oder das "Unternehmen") freut sich bekanntzugeben, dass sein geologisches Team ein Diamantbohrprogramm ausgearbeitet hat, um die Silber-Gold-Blei-Zink-Mineralisierung weiter zu untersuchen, die Anfang dieses Jahres auf der Konzession Maria Fernanda 2 ("MF2") des Potrero Projekts in Durango, Mexiko, entdeckt wurde (siehe Abbildungen 1 und 2). Während das Genehmigungsverfahren für dieses Bohrprogramm läuft, werden im nördlichen El-Potrero-Claim-Block detaillierte Kartierungen und Probenahmen durchgeführt, um die Entdeckung silberreicher Adern mit Analysewerten von bis zu 1.159 g/t Ag weiter zu untersuchen (siehe Pressemitteilungen von Pinnacle vom 17. März und 20. April 2026).

"Die spannende Entdeckung hochgradiger Gold-Silber-Blei-Zink-Mineralisierung zu Beginn dieses Jahres hat das Potenzial des Potrero Projekts auf Distriktebene unter Beweis gestellt", erklärte Robert Archer, President und CEO von Pinnacle. "Nachdem wir umfangreiche Kartierungen und Probenahmen auf der MF2-Konzession durchgeführt haben, gehen wir nun davon aus, dass diese polymetallische Mineralisierung eine Erweiterung des nur vier Kilometer südwestlich gelegenen Topia-Minen-Systems darstellt. Die polymetallischen Adern verlaufen wie bei Topia in nordöstlicher Richtung, im Gegensatz zum überwiegend nordwestlichen Verlauf der Gold-Silber-Adern im nördlichen Teil des Potrero Projekts, und es wird angenommen, dass sie ein völlig anderes Alter der hydrothermalen Aktivität darstellen.¹ Die Alteration, die Adertexturen und die Höhenlage deuten allesamt darauf hin, dass bei MF2 nicht weit unter der Oberfläche eine bedeutende Mineralisierung erhalten geblieben sein könnte. Das Bohrprogramm der Phase I wird dieses Konzept überprüfen und, falls erfolgreich, zu einer umfangreicheren Bohrkampagne mit Abgrenzungsbohrungen führen. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, ähnliche, silberreiche Adern im südlichen Teil des Potrero-Blocks, etwa fünf Kilometer von der MF2-Mineralisierung entfernt, weiter zu untersuchen."

Auf der MF2-Konzession weist eine Reihe von Strukturen, die im Allgemeinen in nordöstlich-südwestlicher Richtung verlaufen und entlang einer Streichlänge von 1.500 Metern stellenweise zutage treten, an der Oberfläche eine variable Mineralisierung mit Gold, Silber, Blei und Zink in Adern und Brekzien auf (siehe Abbildung 2). Anomale Quecksilberwerte sind in diesem Gebiet weit verbreitet, was die Annahme stützt, dass das polymetallische System MF2 die oberen Schichten eines epithermalen Adersystems mittlerer Sulfidierung darstellt, ähnlich wie im nahegelegenen Topia Bergbaudistrikt. Bei Topia können sich mineralisierte Horizonte über mehr als vier Kilometer entlang des Streichens erstrecken und treten typischerweise unterhalb von 1.900 Metern über dem Meeresspiegel (m ü. M.) auf². Da die Oberfläche bei MF2 zwischen etwa 2.200 und fast 2.400 m ü. M. variiert, ist es möglich, dass die beste Mineralisierung direkt unter der Oberfläche liegt und das gesamte System erhalten geblieben sein könnte.

Camprubi, A. et al., 2003; "Ages Of Epithermal Deposits In Mexico: Regional Significance And Links With The Evolution Of Tertiary Volcanism", in: Economic Geology, Band 98, Nr. 5. Livingstone, C.W., 2024; Technischer Bericht über das Topia-Grundstück, Durango, Mexiko, erstellt für die Guanajuato Silver Company Ltd. von APEX Geoscience Ltd. und P&E Mining Consultants Inc.

Das Bohrprogramm der Phase 1 soll derzeit 1.876,5 Meter in 16 Bohrlöchern umfassen und vier Bereiche entlang des Adersystems untersuchen:

Die "Paulina Brekzien-Zone" wurde über eine Streichlänge von etwa 400 Metern verfolgt und weist Werte von bis zu 0,232 g/t Au, 50 g/t Ag, 0,48 % Pb und 0,77 % Zn über 0,60 m auf. Zur ersten Erkundung dieser Zone sind vier Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 437 Metern geplant.

Etwa 650 Meter in Streichrichtung südwestlich der "Paulina Brekzie" hat eine Schürfermine namens "Las Guasimas" in Proben aus der Halde Gehalte von bis zu 3,21 g/t Au, 349 g/t Ag, 3,49 % Pb und 5,30 % Zn erbracht. Vier Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 616,5 Metern sollen diese Strukturen untersuchen. Da die 1.100 Meter zwischen der Paulina-Brekzie und der Mine "Guasimas" größtenteils von Deckmaterial überlagert sind, könnten die Ergebnisse dieser ersten Bohrungen in den beiden Zonen zu Einfüll-Bohrungen führen, um die Kontinuität zu prüfen.

Abbildung 1: Lageplan der Konzessionsblöcke von El Potrero mit dem Au-Ag-Abbaugebiet und den neuen polymetallischen Zielgebieten

Weitere Strukturzonen mit den Bezeichnungen "Matavacas" und "Jaelyn" weisen anomale Au-Ag-Pb-Zn-Mineralisierung auf, die mit argillischer Alteration und Oxidation einhergeht, und werden mit 5 Bohrlöchern über 595 Meter bzw. 3 Bohrlöchern über 228 Meter untersucht.

Ein Antrag auf eine Bohrgenehmigung wird derzeit vorbereitet und soll in den nächsten zwei Wochen eingereicht werden; eine Antwort wird innerhalb von 90 Tagen erwartet, so dass die Bohrungen möglicherweise im ersten Quartal 2027 beginnen können. Die Straße von Topia führt direkt durch die MF2-Konzession, und eine Stromleitung verläuft parallel zur Straße, so dass die Infrastruktur hervorragend ist.

Abbildung 2: Draufsicht der Maria Fernanda 2 (MF2) Konzession mit Zielgebieten und Bohrstandorten

Alle polymetallischen Entdeckungen auf dem Potrero Projekt waren eine direkte Folge der bodengestützten Nachverfolgung der von Pinnacle im November 2025 durchgeführten luftgestützten LiDAR-Vermessung. Eine dieser Entdeckungen befindet sich im nördlichen El Potrero Konzessionsblock, etwa drei Kilometer süd-südwestlich der historischen Gold-Silber-Minen und der Verarbeitungsanlage, die das Unternehmen derzeit zur Produktion vorbereitet, sowie fünf Kilometer nordöstlich der MF2-Mineralisierung (siehe Abbildung 1).

Die als "Minas Nuevas"-Zone bezeichnete Zone besteht aus einer Reihe kleiner Stollen entlang nordöstlich verlaufender Aderstrukturen mit verstreuten bis halbmassiven Pyrit-, Bleiglanz-, Sphalerit-, Arsenopyrit- und Quarzadern. Vorläufige Probenentnahmen deuten darauf hin, dass die Adern hier Ag-Pb-dominant sind, mit Gehalten von bis zu 0,252 g/t Au, 1.159 g/t Ag, 4,72 % Pb und 0,10 % Zn auf 0,35 m sowie Silbergehalten in den ersten vier Proben im Bereich von 240 bis 1.159 g/t. Der hohe Sulfidgehalt, der vergleichsweise geringe Quarzanteil und die Höhe von 1.350 m ü. NN (in einem Tal, im Vergleich zu 2.200 m ü. NN bei MF2) deuten darauf hin, dass es sich möglicherweise um eine untere Ebene des hydrothermalen Systems handelt. Die Schürfer-Minenbauten reichen bis in den Berg hinein, so dass es möglich ist, dass sich einige der besten Mineralisierungen oberhalb dieser Ebene befinden. Da es keine Straßenanbindung in dieses Gebiet gibt, wird ein kleines geologisches Team in der Nähe campen, um weitere Prospektionsarbeiten, Kartierungen und Probenahmen durchzuführen. Sollten die Ergebnisse positiv ausfallen, wäre ein Bohrprogramm der nächste Schritt.

Qualifizierte Person

Herr Jorge Ortega, P. Geo, eine qualifizierte Person, die gemäß National Instrument 43-101 unabhängig von Pinnacle ist und der Verfasser des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das Potrero Projekt ist, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft, verifiziert und zur Veröffentlichung freigegeben.

Über das Potrero Projekt

El Potrero befindet sich in der reichen Sierra Madre Occidental im Westen Mexikos und liegt im Umkreis von 35 Kilometern um vier in Betrieb befindliche Minen, darunter die Ciénega Mine (Fresnillo) mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag (t/Tag), die Tahuehueto Mine (Luca Mining) mit einer Kapazität von 1.000 t/Tag und die Topia Mine mit einer Kapazität von 250 t/Tag (Guanajuato Silver).

Die hochgradige Gold-Silber-Mineralisierung kommt in einem epithermalen Brekzien-Adersystem mit geringer Sulfidierung vor, das in Andesiten der unteren vulkanischen Serie beherbergt ist und drei historische Minen entlang einer Streichlänge von 500 Metern umfasst. Das Projekt befindet sich seit fast 40 Jahren in Privatbesitz und wurde noch nie systematisch mit modernen Methoden exploriert, so dass es ein erhebliches Explorationspotenzial aufweist.

Eine zuvor betriebene Anlage mit einer Kapazität von 100 t/Tag vor Ort kann relativ kostengünstig renoviert/umgebaut und historische Untertagebauten saniert werden, um nach Erteilung der Genehmigungen kurzfristig die Produktion zu erreichen. Das Projekt ist über eine Straße erreichbar und verfügt über eine Stromleitung in 3 km Entfernung.

Pinnacle wird unmittelbar nach Produktionsbeginn eine anfängliche Beteiligung von 50% erwerben. Das Ziel wäre dann, ausreichenden Cashflow zu generieren, um das Projekt weiterzuentwickeln und die Beteiligung des Unternehmens auf 100% zu erhöhen, vorbehaltlich einer NSR von 2%. Bei Erfolg wäre dieser Ansatz für die Aktionäre weniger verwässernd als die Finanzierung des Wachstums des Unternehmens über die Aktienmärkte.

Über Pinnacle Silver and Gold Corp.

Pinnacle konzentriert sich auf die Exploration von Edelmetallen auf Distriktebene in Nord- und Mittelamerika. Das hochgradige Gold-Silber-Projekt Potrero im mexikanischen Sierra Madre Gürtel beherbergt ein wenig erforschtes epithermales Adersystem mit geringer Sulfidierung und bietet das Potential für eine kurzfristige Produktion. Im ergiebigen Red Lake Distrikt im Nordwesten Ontarios besitzt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an der ehemals produzierenden, hochgradigen Argosy Goldmine und dem angrenzenden North Birch Projekt mit einem acht Kilometer langen Zielhorizont. Mit einem erfahrenen, äußerst erfolgreichen Managementteam und hochwertigen Projekten ist Pinnacle Silver and Gold bestrebt, langfristigen, nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Gezeichnet: "Robert A. Archer"

President & CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Email: mailto:info@pinnaclesilverandgold.com

Tel.: +1 (236) 455-3238

Webseite: www.pinnaclesilverandgold.com

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