NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BBVA nach Zahlen mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Bank habe ein durchwachsenes Quartal hinter sich, schrieb Miruna Chirea am Donnerstag in erster Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 03:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113211835
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