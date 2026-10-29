ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Adyen von 1450 auf 1300 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die gesenkten Margenprognosen hätten die gute Umsatzentwicklung des Zahlungsabwicklers überschattet, schrieb Justin Forsythe am Donnerstag in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er konstatiert damit zwar einen Rückschlag, bleibt aber auf dem niedrigen Bewertungsniveau aufgrund des langfristigen Potenzials optimistisch./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012969182
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