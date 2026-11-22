Klarna ist die erste lokale Zahlungsmethode von Adyen für Agentic Commerce, die nicht auf Kreditkarten basiert.

Klarna (NYSE: KLAR), das Netzwerk für den Finanzalltag, und Adyen (AMS: ADYEN) gaben heute bekannt, dass Käufer nun mit Klarna bezahlen können, wenn ein KI-Agent den Bezahlvorgang für sie über Adyen Agentic übernimmt. Klarna ist die erste Zahlungsoption neben Kreditkarten, die in Adyen Agentic, der Agentic-Commerce-Suite von Adyen, verfügbar ist. Händler, die Klarna bereits über Adyen anbieten, können diese Option ohne zusätzlichen Integrationsaufwand aktivieren.

Derzeit wickeln die meisten KI-Shopping-Agenten Käufe mit einer hinterlegten Kredit- oder Debitkarte ab, wodurch flexible Zahlungsoptionen außer Acht gelassen werden, für die sich viele Käufer beim regulären Bezahlvorgang entscheiden. Da Klarna nun als Zahlungsmethode in Adyen Agentic integriert ist, zeigt der Agent den Käufern dieselben Klarna-Optionen an, die der Händler bereits anbietet, beispielsweise die Zahlung des gesamten Betrags, in zinslosen Raten oder über eine Finanzierung. Die Käufer überprüfen und bestätigen jeden Kauf, bevor dieser abgeschlossen wird.

Adyen hat die Integration auf Basis des offenen Zahlungshandlers von Klarna entwickelt, einer öffentlichen Spezifikation. So kann jeder Zahlungsanbieter, Klarna in den Checkout-Prozess eines KI-Agenten integrieren.

"Agentischer Handel funktioniert nur, wenn die Käufer die Wahlmöglichkeiten und die Kontrolle behalten, die sie auch an jeder anderen Kasse haben", sagte Darren Moore, Head of Agentic Commerce Payments bei Klarna. "Wir haben unseren Zahlungshandler als offenen Standard veröffentlicht, damit Partner darauf aufbauen können, und Adyen ist der erste Anbieter, der ihn in Betrieb genommen hat."

"Unternehmen möchten eine einmalige Integration vornehmen und so Käufer auf allen KI-Plattformen erreichen und zwar mit den Zahlungsmethoden, die ihre Kunden bereits nutzen", sagte Shep Smith, President of North America, Adyen. "Die Adyen Agentic-Produktsuite ist von Grund auf offen konzipiert und ermöglicht es Händlern, sich durch eine einmalige Integration an allen sich weiterentwickelnden KI-Plattformen, Protokollen und Nutzererlebnissen zu beteiligen, während sich der agentische Handel weiterentwickelt."

Über Klarna

Klarna ist das Finanznetzwerk für den Alltag. Mit weltweit über 122 Millionen aktiven Klarna-Nutzern und 3,8 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Menschen, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Laden sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Über 1,35 Millionen Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New Yorker Börse notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen finden Sie unter: Klarna.com.

Über Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengestützten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen dabei, ihre Ziele schneller zu erreichen. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt arbeitet Adyen mit Unternehmen wie Meta, Uber, H&M und eBay zusammen. Die in diesem Update beschriebene Zusammenarbeit mit Klarna unterstreicht den kontinuierlichen Ausbau der unterstützten Zahlungsmethoden durch Adyen im Laufe der Jahre.

Kategorie: Nachrichten über Partnerschaften

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