Ludwigshafen (ots) -Sexualisierte Deepfakes, Cybergrooming, Sextortion: Bildbasierte sexualisierte Gewalt im Netz hat viele Formen und betrifft zunehmend Kinder und Jugendliche. Es braucht daher wirksame Schutzmaßnahmen, flächendeckende Aufklärung und eine klare Haltung gegen digitale Grenzverletzungen. Zum Safer Internet Day am 09.02.2027 stellt klicksafe mit dem Motto "Mein Bild - Deine Grenze. Stopp sexualisierte Gewalt im Netz" den Schutz und die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über sexualisierte Gewalt und digitale Grenzverletzungen in den Fokus. Der internationale Aktionstag und Aktionsmonat wird in Deutschland von klicksafe koordiniert.Sie wollte ihm keine Fotos mehr schicken. Aber im Chat drohte er, ihre Bilder an ihre gesamten Kontakte zu senden. Solche Erpressungsmethoden mit intimen Aufnahmen, auch Sextortion genannt, und andere Formen der bildbasierten, sexualisierten Gewalt erleben viele Kinder und Jugendliche in Deutschland immer häufiger.Das "Bundeslagebild Sexualdelikte zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen 2025" zeigt einen deutlichen Anstieg digitaler sexueller Gewalt gegen Kinder. Rund 5.000 Fälle waren im vergangenen Jahr der Kategorie "Sexueller Missbrauch von Kindern - Einwirken auf Kinder ohne Körperkontakt" zuzuordnen. Kinder wurden beispielsweise durch Chatnachrichten dazu gebracht, sexuelle Aufnahmen von sich zu machen oder im Livestream sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Täter*innen agieren in kinder- und jugendaffinen Online-Diensten wie Social Media, Messenger und Gaming-Plattformen. So erreichen sie Kinder und Jugendliche auf direktem Weg, ohne dass ihr Umfeld davon erfährt. Das Dunkelfeld der sexualisierten Delikte ist jedoch wesentlich größer als es die konkreten Zahlen offenbaren, da viele Übergriffe von den Kindern und Jugendlichen nicht als solche erkannt, normalisiert oder nicht gemeldet werden.Die JIMplus Studie 2026 zeigt ungewollte Nacktbilder, wie beispielsweise "Dickpics", gehören zu den am stärksten wahrgenommenen Belastungen im Netz. Sie werden von 72% der befragten Jugendlichen als "sehr belastend" oder "belastend" empfunden."Jede Grenzüberschreitung ist eine zu viel. Plattformen müssen ihrer Verantwortung gerecht werden und Kinder und Jugendliche konsequent vor digitaler sexualisierter Gewalt schützen. Denn sie ist mehr als ein virtuelles Vergehen. Sie ist ein realer Angriff auf die Selbstbestimmung und Unversehrtheit von Kindern und Jugendlichen", sagt Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz."Bildbasierte sexualisierte Gewalt ist für viele junge Menschen längst Teil ihres digitalen Alltags. Von Jugendlichen wird sie daher oft normalisiert. Umso wichtiger sind Präventionsangebote, die Kinder und Jugendliche darin stärken, Grenzverletzungen zu erkennen, sich Hilfe zu holen und die Rechte anderer zu achten", erläutert Deborah Woldemichael, Leiterin der EU-Initiative klicksafe bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz.Hinschauen, handeln und Betroffene stärkenEin sicherer digitaler Raum entsteht nur, wenn Kompetenzen gestärkt, Grenzen respektiert, Übergriffe verfolgt und Schutzmaßnahmen konsequent umgesetzt werden. Hier sind Politik, Gesetzgeber, Schulen und die Plattformen in der Pflicht, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Für ein sicheres Internet fordert klicksafe:- Aufklärung und Prävention stärken: Kinder, Jugendliche und Erwachsene müssen flächendeckend über sexualisierte Gewalt im Netz, digitale Grenzen und ihre Rechte informiert werden.- Betroffene unterstützen: Wer von digitalen Übergriffen berichtet, braucht fachkundige Unterstützung statt Schuldzuweisungen. Die Verantwortung liegt bei den Personen, die Gewalt ausüben.- Plattformen in die Pflicht nehmen: Meldewege müssen leicht zugänglich sein. Rechtswidrige Inhalte müssen konsequent gelöscht und Betroffene wirksam geschützt werden.- Zivilcourage fördern: Wer sexualisierte Gewalt beobachtet, sollte Betroffene unterstützen, problematische Inhalte melden und deren weitere Verbreitung vermeiden.- Schutz und Beratung ausbauen: Betroffene brauchen niedrigschwellige, vertrauliche Anlaufstellen sowie verlässliche Informationen über mögliche nächste Schritte.- Medienkompetenz fördern und junge Menschen schützenUm sich souverän und kritisch mit dem Thema bildbasierte sexualisierte Gewalt auseinanderzusetzen, wird die bundesweite Medienkompetenz-Initiative klicksafe rund um den Safer Internet Day aktuelle medienpädagogische Materialien für pädagogische Fachkräfte, Eltern und Jugendliche sowie eine klicksafe Schulstunde zum Thema "Mein Bild. Deine Grenze. Stopp sexualisierte Gewalt im Netz" anbieten. Damit soll ein Raum für die Auseinandersetzung auf verschiedenen Ebenen geschaffen werden.- Safer Internet Day & Monat im Februar: Jetzt Aktion anmelden und mitmachen!- Ob Schulen, Unternehmen, Behörden, Medienhäuser, Start-ups oder Vereine - alle, denen das Thema Online-Sicherheit und Medienkompetenz ein Anliegen ist, sind aufgefordert, sich aktiv mit eigenen Veranstaltungen, Aktionen und Projekten am Safer Internet Day und am Aktionsmonat Februar zu beteiligen, entweder zum aktuellen Schwerpunktthema oder mit ihren eigenen Themen für ein besseres Internet. Aktionen zum SID können ab sofort bei klicksafe angemeldet werden: https://www.klicksafe.de/sid/anmelden.Mehr Informationen und Bildmaterial finden Sie auf:www.klicksafe.de/sidwww.klicksafe.de/presseÜber klicksafeklicksafe ist die deutsche Medienkompetenz-Initiative der Europäischen Union für mehr Sicherheit im Netz. In Deutschland wird klicksafe von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz (Koordination) in Kooperation mit der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ) umgesetzt. Mit vielfältigen Angeboten unterstützt klicksafe beim souveränen und kritischen Umgang mit digitalen Medien. Auf klicksafe.de finden pädagogische Fachkräfte, Eltern und interessierte Nutzer*innen aktuelle Informationen und Materialien. klicksafe ist politisch und wirtschaftlich unabhängig und Mitglied im Verbund "Safer Internet DE" (saferinternet.de). Diesem gehören neben klicksafe als Awareness Centre, die Hotlines internet-beschwerdestelle.de (von eco und FSM) und jugendschutz.net sowie die Helpline Nummer gegen Kummer an.Pressekontakt:Susanne WohmannPressereferentin klicksafefest: +49 621 52 02 -212mobil: +49 152 22577620E-Mail: wohmann@medienanstalt-rlp.dewww.klicksafe.de/presseOriginal-Content von: klicksafe / Medienanstalt RLP, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65117/6380288