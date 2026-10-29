Unterföhring (ots) -Verlässlichkeit und klare Versprechen für den Zuschauer. Sendermarken schärfen. Reichweiten steigern. ProSiebenSat.1 optimiert das Programmangebot für Joyn und die Prime-Time-Programmierungen der linearen Sender SAT.1, ProSieben und Kabel Eins für 2027.Henrik Pabst (ProSiebenSat.1 Chief Content Officer): "Wir richten unsere Content-Strategie konsequent auf eine Cross-Plattform-Verbreitung aus. Während wir die Reichweite von Joyn kontinuierlich steigern und im Zusammenspiel mit Drittplattformen gezielt neue Zuschauergruppen erreichen, verändern sich auch die Bedürfnisse im linearen Fernsehmarkt. In dieser komplexen Welt honorieren die Zuschauerinnen und Zuschauer unserer linearen Sender Klarheit und Verlässlichkeit. Daher schärfen wir das Markenversprechen unserer drei Kernsender."Arne Neumann (Executive Vice President Content Strategy & Windowing ProSiebenSat.1): "Familienshows wie 'The Voice of Germany' laufen ab 2027 am Samstag und am Freitag in SAT.1. Wir etablieren am Dienstag in SAT.1 einen neuen Factual-Abend mit Top-Formaten aus unserer ganzen Sendergruppe. Schon im Dezember 2026 stellen wir die SAT.1-Access neu auf. ProSieben wird 2027 sehr häufig Eventprogrammierungen bieten - nicht zuletzt dank fünf großer Weltmeisterschaften: Im Januar freuen wir uns auf die Handball-WM der Männer. Der Mai wird von der Eishockey-WM geprägt. Im September gibt es die Basketball-Weltmeisterschaft der Männer. Den Dezember eröffnen wir mit der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen. In der zweiten Monatshälfte startet zum ersten Mal die Darts-Weltmeisterschaft auf ProSieben."Im Einzelnen: Der Samstag wird in SAT.1 zum Showsamstag für die ganze Familie. "The Voice Kids" und "The Voice of Germany" laufen 2027 ausschließlich in SAT.1.ProSieben wird samstags Spielfilme zeigen. Shows wie "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" und "Wer stiehlt mir die Show?" machen wie gehabt den reichweitenstarken Sonntagabend auf ProSieben schöner. Sebastian Puffpaff lacht mit "TV total" am Dienstag.Der Dienstag in SAT.1 wird ab März 2027 zur neuen Heimat von Factual-Programmen: Die SAT.1-Checks, "Achtung Abzocke" mit Peter Giesel und die Programmwelt um Jenke von Wilmsdorff machen den Dienstag zu einem Infoabend mit starken Gesichtern und starken Programmmarken.Der ehemalige SAT.1-US-Seriendienstag wechselt mit Erstausstrahlungen von "Navy CIS" und "Navy CIS: Origins" auf den Kabel Eins Dienstag. Zudem ziehen die Erstausstrahlungen der US-Comedyserien "Georgie & Mandy", "Ted" und "Die Simpsons" von ProSieben in die Prime Time bei Kabel Eins am Montag.In der zweiten Jahreshälfte 2027 setzt SAT.1 zudem am Montag durchgängig auf deutsche Fiction mit "Kommissar Rex", "Der letzte Bulle" und einer weiteren Serie.Der SAT.1-Vorabend bekommt ab Montag, 14. Dezember 2026, einen neuen Ablauf. Richter Alexander Hold bittet ab 18:00 Uhr in seinen Gerichtssaal. Jörg Pilawa macht ab 19:00 Uhr Menschen in "Deal or No Deal" glücklicher und reicher. Die "SAT.1 :newstime" beginnt ab dem 14. Dezember wieder um 19:55 Uhr.Arne Neumann: "Mit unserer neuen Programmstruktur schärfen wir die Profile unserer Sendermarken und erleichtern unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die Orientierung. Auf Joyn bauen wir die Kern-Genres Reality, Adventure, Food und Factual aus und stärken die thematische Tiefe dieser Genres. SAT.1 bietet an jedem Wochentag ein klares Versprechen: Reality-Programme und deutsche Fiction am Montag. Factual-Programme am Dienstag. Kochen & Backen am Mittwoch. Quiz am Donnerstag. Und Familienshows am Freitag und Samstag. Kabel Eins ist die erste Adresse für US-Serien und Filmklassiker, zeigt weiter hochwertige Factual-Programme. ProSieben steht für Eventprogrammierungen, Sport-Weltmeisterschaften und große Shows. Deshalb ist der Sender die beste Heimat für Joko & Klaas, Sebastian Pufpaff und Heidi Klums 'Germany's Next Topmodel'."Pressekontakt:Christoph KörferVice President Content CommunicationsE-Mail: Christoph.Koerfer@ProSiebenSat1.comProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7 / D-85774 UnterföhringOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21767/6380295