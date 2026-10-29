München (ots) -Großer Erfolg für die neue private Krankenvollversicherung des Münchener Verein: Beim renommierten Branchenwettbewerb des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) wurde die Tariflinie "BestensGesund Premium" offiziell als "Versicherungsprodukte des Jahres 2026" im Bereich Private Krankenversicherung prämiert. Die Auszeichnung unterstreicht die Innovationskraft des Vorsorgespezialisten und bestätigt das überzeugende Zusammenspiel aus starkem Leistungsumfang, finanzieller Flexibilität und digitalen Services.So wurde der Tarif bereits im Vorfeld der Markteinführung, aber auch im weiteren Verlauf mit Bestnoten ausgezeichnet:- DISQ / n-tv: Versicherungsprodukt des Jahres 2026 (10.2026)- Assekuranz Award 2026: Kategorie "Innovation Kranken" (Mein Geld Mediengruppe 09.2026)- Ascore Analyse: Höchstnote "Herausragend" & "Tarif des Monats" (09.2026)- Softfair: Bewertung "Hervorragend" (07.2026)- PSP / GEWA-Comp: Bewertung mit 4,5 von 5 Sternen (05.2026)- Münchener Verein insgesamt stark: 15-mal in Folge "Versicherer des Jahres", Platz 1 in der Krankenversicherung und 10-mal Deutscher Servicepreis (DISQ / n-tv)Die Auszeichnung zum Versicherungsprodukt des Jahres setzt diesen Erfolgskurs nun auch im Gesamtmarkt fort.Hintergrund zum BranchenwettbewerbFür das Gütesiegel "Versicherungsprodukte des Jahres 2026" analysierte das DISQ gemeinsam mit den unabhängigen Branchenexperten Prof. Dr. Matthias Beenken (Fachhochschule Dortmund) und Stephan von Heymann die eingereichten Produktinnovationen.Die wissenschaftliche Bewertung erfolgte gleichgewichtet nach zwei Hauptkriterien: dem Innovationswert (Abhebung von bestehenden Marktangeboten und Zukunftsfähigkeit) sowie dem konkreten Nutzen für Kunden und Vertrieb. Prämiert wurden ausschließlich Angebote, die auf einer Skala von 0 bis 100 mindestens 70 Punkte erreichten.In der Expertenbeurteilung schnitt "BestensGesund Premium" besonders stark ab. Hervorgehoben wurden vor allem die KI-gestützten Antragsprozesse sowie das jährliche Recht auf Senkung des Selbstbehalts ohne erneute Gesundheitsprüfung - Merkmale, die den Tarif deutlich vom Markt abheben.Relevante Bewertung im Detail: Das zeichnet "BestensGesund Premium" ausDie Jury-Bewertung spiegelt sich direkt in den Kernvorteilen des Tarifs für Versicherte und Vertriebspartner wider:- Hohe Flexibilität: Jährliches Recht auf Änderung des Selbstbehalts (SB) - auch nach unten und ohne erneute Gesundheitsprüfung.- Moderne Prozesse: KI-gestützte Risikoprüfung für eine schnelle und vereinfachte Antragstellung.- Bessere Zahn-Leistung ab dem 1. Tag: Durch Anrechnung der Vorversicherung entfallen Zahn-Wartezeiten.- Starke Anreize: Attraktiver Cash-Back, flexible Selbstbehaltsoptionen sowie umfassende Leistungen für Familien.- Verlässlicher Schutz auf Spitzenniveau: Der Tarif bietet Erstattungen über die Höchstsätze von GOÄ/GOZ hinaus, freie Arzt- und Krankenhauswahl (inkl. Chefarzt und Einbettzimmer), umfangreiche Erstattungen für Naturheilverfahren sowie umfassende Leistungen bei Zahnersatz und Prophylaxe.- Digitale Services & Schnelligkeit: Dank moderner Schnittstellen und KI-gestützter Prozesse gelingt die Rechnungseinreichung über die MV ServiceApp sekundenschnell. Ergänzt wird das Angebot durch telemedizinische Sprechstunden, Facharzt-Terminservices und zügige Risikobewertungen innerhalb von 24 Stunden für Vertriebspartner.Sebastian Hartmann, Chief Operating Officer (COO) des Münchener Verein zur Auszeichnung:"Dass 'BestensGesund Premium' als 'Versicherungsprodukt des Jahres' prämiert wurde, bestätigt unseren Anspruch, PKV-Schutz neu und vor allem kundenorientiert zu denken. Der Einsatz intelligenter Technologien in der Risikoprüfung und im Service verkürzt Wartezeiten für Kundinnen, Kunden und Vertriebspartner spürbar. Die Auszeichnung spornt uns daher an, diesen Weg konsequenter digitaler und kundenorientierter Innovationen weiterzugehen."Mit dieser begehrten Auszeichnung im Rücken blickt der Münchener Verein mit Zuversicht in die Zukunft und setzt weiterhin auf kundennahe Innovationen, um den Markt für private Krankenversicherungen aktiv mitzugestalten.Weitere Informationen zur Auszeichnung und zum Tarif "BestensGesund Premium" erhalten Sie hier:- Private Krankenvollversicherung "Ausgezeichnet" | Münchener Verein (https://www.muenchener-verein.de/privatkunden/gesundheit/krankenvollversicherung/)- Die besten Versicherungsprodukte des Jahres 2026 - DISQ (https://disq.de/2026/20261027-versicherungsprodukt-des-jahres-2026.html)Pressekontakt:Münchener Verein VersicherungsgruppeMaximilian ZieglerPressereferentZentrale Unternehmenskoordination und PressePettenkoferstr. 1980336 MünchenTel.: 089/51 52 1338Ziegler.Maximilian@muenchener-verein.dewww.muenchener-verein.deOriginal-Content von: Münchener Verein Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60945/6380294