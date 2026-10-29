28. Oktober 2026 / Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ("Aventis" oder das "Unternehmen") freut sich, erste Ergebnisse aus seinem Herbst-Oberflächenexplorationsprogramm 2026 (das "Programm") im Uranprojekt Corvo ("Corvo" oder das "Projekt") im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan bekannt zu geben (siehe Abbildung 1). Das Programm wurde von Aventis finanziert und von Standard Uranium Ltd. (TSX-V: STND) ("Standard Uranium"), dem Betreiber des Projekts, im Rahmen einer dreijährigen Earn-in-Optionsvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen ausgeführt.

Zwischen dem 1. und dem 9. Oktober 2026 führten die Crews Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Probenahmen bei den historischen Uranvorkommen und anderen Zonen von Interesse auf dem 12.363 Hektar großen Projekt durch. Im Zuge der Arbeiten konnten mehrere Zonen mit einer ausgeprägten Radioaktivität an der Oberfläche bestätigt und Vorkommen ermittelt werden, die zuvor nicht auf dem Projektgelände dokumentiert worden waren (siehe Abbildung 2).

Highlights

Bis zu 48.000 cps im Bereich des Vorkommens Manhattan East. Mit einem tragbaren Szintillometer ermittelte Messwerte von 20.000 bis 48.000 Zählungen pro Sekunde (counts per second, "cps") in Ausbissen beim historischen Vorkommen Manhattan East, wo bei vorherigen Arbeiten Messwerte von bis zu 10.600 cps ermittelt wurden.1

Starke Messwerte jenseits von Manhattan East. Bis zu 36.000 cps bei einem bekannten Vorkommen im Trend Brooklyn sowie 30.000 cps bei Manhattan NE, rund 130 m nordöstlich des Vorkommens Manhattan East (siehe Abbildung 2). Insgesamt wurden sechsundfünfzig (56) Messwerte oberhalb des als anomal* geltenden Schwellenwerts von 300 cps erfasst, acht (8) davon lagen bei mehr als 10.000 cps.

Neues Vorkommen im Trend Brooklyn. Bei Prospektionsarbeiten wurde ein zuvor undokumentiertes radioaktives Vorkommen in alterierten Pegmatitausbissen entlang des Trends Brooklyn entdeckt, das Messwerte von bis zu 13.400 cps lieferte.

Das geeignete Wirtsgestein. Kartierungen entlang struktureller und elektromagnetischer ("EM") Trends bestätigen deformiertes Grundgestein mit hydrothermaler Alteration, das aus Metasediment-, Kalk-Silikat- und granitischen Einheiten besteht, welche günstiges Wirtsgestein für eine Uran- und Seltenerdmetallmineralisierung ("REE") darstellen.

Analyseergebnisse stehen aus. Neun (9) Stichproben aus Ausbissen liegen dem Saskatchewan Research Council ("SRC") zur Uran-, REE- und Gesamtgesteinsanalyse in seinen geoanalytischen Laboren in Saskatoon vor.

Nächste Schritte. Es werden geophysikalische Messungen entworfen, um eine genauere Abgrenzung von Bohrzielen im Vorfeld eines für 2027 geplanten zweiten Bohrprogramms zu ermöglichen.

Michael Mulberry, Chief Executive Officer von Aventis, sagt dazu: "Das Team konnte beim Vorkommen Manhattan East, wo in der Vergangenheit ein Wert von 10.600 cps ermittelt wurde, einen Messwert von 48.000 cps erfassen, ein neues Vorkommen im Trend Brooklyn entdecken und die obertägige Geologie mit den Bohrlöchern im letzten Winter in Verbindung setzen. All diese Daten liefern wertvolle Erkenntnisse für die Ermittlung neuer Bohrziele."

Oberflächenprogramm im Herbst 2026

Das Programm dauerte vom 1. bis zum 9. Oktober 2026 und war auf die Bestätigung historischer Uranvorkommen sowie die Untersuchung ihrer Fortsetzung entlang der Trends Manhattan und Brooklyn ausgerichtet. Darüber hinaus wurden die Gebiete Dorward, Unnamed, Finger, Hook und Sheppard Lake untersucht. Das Programm knüpfte an das erste Bohrprogramm im Winter 2026, die ersten Bohrungen auf dem Projektgelände seit mehr als vierzig (40) Jahren, an, wobei in allen neun (9) fertiggestellten Bohrlöchern anomale Urangehalte festgestellt wurden.

Mehr als einhundert (100) geologische Beobachtungen, strukturelle Messungen und Szintillometer-Messwerte wurden bei Ausbissen auf dem gesamten Projekt erfasst.

Insgesamt wurden sechsundfünfzig (56) Szintillometer-Messwerte oberhalb des als anomal* geltenden Schwellenwerts von 300 cps verzeichnet; acht (8) davon lagen bei mehr als 10.000 cps (siehe Abbildung 2).

Beim Vorkommen Manhattan East (Gebiet Dorward Lake) wurden Messwerte von 20.000 cps bis 48.000 cps in Ausbissen ermittelt. Die Mineralisierung tritt als schwarze glasartige Minerale in Strukturen mit einer sekundären Eisenoxidalteration auf (siehe Abbildung 3). Rund 130 m weiter nordöstlich (Manhattan NE) wurde ein weiterer Messwert von 30.000 cps erfasst. Hier steht die Mineralisierung mit einem Bruchsystem in Paragneis in Zusammenhang (siehe Abbildung 5). An beiden Standorten wurden Proben entnommen.

Entlang des Trends Brooklyn konnten in einem neuen Vorkommen in alteriertem pegmatitischem Orthogneis Messwerte von bis zu 13.400 cps ermittelt werden (siehe Abbildung 4); ein bekanntes Vorkommen lieferte Messwerte von bis zu 36.000 cps (siehe Abbildung 2).

Neun (9) Stichproben aus Ausbissen wurden bei SRC (unten definiert) für eine geochemische Gesamtgesteins-, Uran- und REE-Analyse eingereicht. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen und geprüft worden sind.

Die Messwerte wurden mit von Radiation Solutions Inc. hergestellten tragbaren Super-Szintillometern vom Typ RS-120 und Super-Spektrometern vom Typ RS-125 erfasst.

Abbildung 1. Regionale Lage des Projekts Corvo am östlichen Rand des Athabasca-Beckens in Saskatchewan. Corvo liegt 60 km östlich der von Cameco betriebenen Mine McArthur River und 45 km nordöstlich der Gemini Mineralized Zone ("GMZ") von Atha Energy.

Abbildung 2. Zusammenstellung der anomalen* Szintillometer-Messwerte aus den Oberflächenprogrammen 2025 und 2026 auf dem Projekt Corvo. Eingefügte Karte der Zone Manhattan mit den Messwerten von 48.000 cps (Manhattan East) und 30.000 cps (Manhattan NE) aus dem Programm 2026. Karte von Standard Uranium Ltd., dem Betreiber des Projekts, erstellt.

Abbildung 3. Vorkommen Manhattan East (Gebiet Dorward Lake): Probenahmestellen A und B mit Nahaufnahmen der strukturell kontrollierten Mineralisierung (schwarze glasartige Minerale) und der sekundären Eisenoxidalteration an der Oberfläche, Messwert von über 20.000 cps auf dem Super-Szintillometer vom Typ RS-120.

Abbildung 4. Neues Vorkommen im Trend Brooklyn: alterierter pegmatitischer Orthogneis, der bei der Vermessung bis zu 13.400 cps ergab.

Abbildung 5. Manhattan NE: Messwert von 30.000 cps rund 130 m nordöstlich des Vorkommens Manhattan East. Die Mineralisierung steht mit einem in Paragneis lagernden Bruchsystem mit Eisenoxidalteration in Zusammenhang.

Nächste Schritte

Die Analyseergebnisse der neun (9) Stichproben werden veröffentlicht, sobald sie von SRC eingehen und von der qualifizierten Person geprüft worden sind. Standard Uranium entwickelt derzeit ergänzende geophysikalische Programme zur genaueren Eingrenzung von Bohrzielen, wobei die neuen Oberflächendaten mit den Datensätzen aus den Bohrungen im Winter 2026 und den geochemischen Untersuchungen zusammengeführt werden. Ein zweites Bohrprogramm ist für 2027 geplant.

Über das Uranprojekt Corvo

Corvo liegt etwas außerhalb des östlichen Rands des Athabasca-Beckens unweit von Wollaston Lake (Saskatchewan), 60 km östlich der von Cameco betriebenen Mine McArthur River und 45 km nordöstlich der Gemini Mineralized Zone von Atha Energy. Das Projekt besteht aus vierzehn (14) Mineralkonzessionen mit 12.363 Hektar Gesamtfläche und deckt mehr als 29 km an Strukturkorridoren ab, die anhand von Anomalien mit geringer Magnetfeldstärke und EM-Leitern definiert wurden Das Grundgestein ist lediglich von einer dünnen Geschiebemergelschicht bedeckt, und as Projekt verfügt über Bohrziele in Oberflächennähe. Das Projekt verfügt über Bohrziele in Oberflächennähe.

Aventis hat mit Standard Uranium am 8. Mai 2025 eine dreijährige Earn-in-Optionsvereinbarung abgeschlossen, welcher zufolge Aventis eine 75%ige Beteiligung am Projekt erwerben kann. Standard Uranium ist der Betreiber des Projekts.

Das Projekt zielt auf eine oberflächennahe, hochgradige** Uranmineralisierung im Grundgestein ab, die dem bei der Lagerstätte Rabbit Lake und in den nahegelegenen Gemini und Ackio Mineralized Zones vorliegenden Typ entspricht. Arbeiten an der Oberfläche haben zur Identifizierung mehrerer Ausbisse von mineralisierten Erzgängen und Brüchen geführt. Dazu gehört auch das Vorkommen Manhattan, in dem Probenahmen im Jahr 2025 bis zu 8,10 % U3O8 an der Oberfläche ergeben haben.2 Das erste Bohrprogramm im Winter 2026, die ersten Bohrungen auf dem Projektgelände seit mehr als vierzig Jahren, umfasste 2.457 Meter in zehn (10) Erkundungsbohrlöchern in den Zielgebieten Manhattan, Brooklyn und Tribeca. Neun (9) Bohrlöcher konnten fertiggestellt werden, während eines aufgrund der Bodenbedingungen aufgegeben werden musste. Alle neun (9) absolvierten Bohrlöcher lieferten anomale Uranwerte, einschließlich 13 Meter mit stark anomalen Urangehalten (> 100 ppm U, Teilaufschluss). Bei den Abschnitten handelt es sich um Bohrkernlängen; die wahren Mächtigkeiten sind nicht bekannt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Sean Hillacre, P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium Ltd., dem Betreiber des Projekts, und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Die Proben wurden bei SRC Geoanalytical Laboratories in Saskatoon (Saskatchewan), einer gemäß ISO/IEC 17025:2017 vom Standards Council of Canada ("SCC") akkreditierten Laboreinrichtung, für die Vorbereitung und Multi-Element-Analyse mittels ICP-MS- oder ICP-OES-Verfahren durch Gesamt- oder Teilaufschluss bzw. Boranalyse mittels Schmelzverfahren eingereicht. Im Rahmen der Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-("QA/QC")-Protokolle des Betreibers wurden Leerproben, Standardreferenzmaterialien und Wiederholungsanalysen in regelmäßigen Abständen in die Probencharge gegeben. Die Analyseergebnisse stehen unter dem Vorbehalt einer QA/QC-Prüfung vor ihrer Veröffentlichung.

Die in dieser Pressemitteilung ausgewiesenen Szintillometer-Messwerte werden mit tragbaren Super-Spektrometern vom Typ RS-125 und Super-Szintillometern vom Typ RS-120, die von Radiation Solutions Inc. ("RSI") bereitgestellt werden, in cps erfasst. Die Geräte werden von RSI auf speziell entwickelten Testplatten kalibriert; der Projektbetreiber überprüft die Geräte auf Abweichungen anhand von drei internen Testplatten mit bekannter Radioaktivität. Szintillometer-Messwerte stehen nicht in einheitlichem oder direktem Zusammenhang mit dem Urangehalt des gemessenen Gesteins und liefern lediglich einen vorläufigen Hinweis auf das Vorkommen radioaktiver Minerale. Die ausstehenden Analyseergebnisse werden den Urangehalt bestimmen.

Die historischen Ergebnisse von früheren Betreibern, die in dieser Pressemitteilung zitiert werden, wurden nicht vom Unternehmen oder einer qualifizierten Person verifiziert, und Investoren sollten sich nicht vorbehaltlos auf diese verlassen. Das Unternehmen behandelt historische Ergebnisse lediglich als Hilfsmittel für die Exploration. Bei Stichproben handelt es sich um selektive Proben, die nicht zwangsläufig der zugrunde liegenden Mineralisierung entsprechen.

* Mit einem tragbaren Super-Spektrometer vom Typ RS-125 ermittelte Messwerte von mehr als 300 cps gelten als anomal.

** Eine Uranmineralisierung mit einem Gehalt von mehr als 1,0 Gew.-% U3O8 gilt als hochgradig.

Quellennachweis

1 Mineral Assessment Report MAW00047: Eagle Plains Resources Inc., 2011-2012.

2 "Aventis Energy Confirms High-Grade Uranium Mineralization up to 8.10% U3O8 at Surface on the Corvo Project", Pressemitteilung, 20. Oktober 2025.

Über Aventis Energy Inc.

Aventis Energy Inc. (CSE: AVE | FWB: C0O0 | OTC: VBAMF) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Erschließung strategischer Projekte, die Batterie-, Basis- und Edelmetalle umfassen, in stabilen Jurisdiktionen widmet. Das Unternehmen arbeitet an der Weiterentwicklung seines Uranprojekts Corvo und des Kupferprojekts Sting.

Im Namen des Board of Directors

Michael Mulberry

Chief Executive Officer und Direktor

+1 (604) 229-9772 | info@aventisenergy.com

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