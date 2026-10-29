Die Software BG Pilot vereint Roboterintelligenz mit der Orchestrierung von Lagerprozessen und stärkt damit die führende Position von Berkshire Grey im Bereich "Physical AI" (physische KI) und Workflow-Automatisierung.

Berkshire Grey, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der SoftBank Group, kündigte heute neue KI-gestützte Erweiterungen für sein Portfolio an robotergestützten Automatisierungslösungen an. Diese basieren auf der Software BG Pilot (BG Pilot), der einheitlichen KI-Softwareplattform des Unternehmens. Die Neuerungen umfassen eine verbesserte Wahrnehmung für das robotergestützte Entladen von Lkw-Trailern, eine intelligente Orchestrierung für die Warenauffüllung in Filialen sowie KI-gestützte Präzisionsverpackung. Die Software BG Pilot wurde über ein Jahrzehnt hinweg im realen Lagerbetrieb entwickelt und kontinuierlich verfeinert. Sie stützt sich auf Erkenntnisse aus Milliarden von Greifvorgängen durch Roboter sowie auf einen der branchenweit größten proprietären Datensätze zu robotergestützten Kommissionierprozessen in kommerziellen Lagern.

Die Software BG Pilot adressiert eine der hartnäckigsten und kostspieligsten Herausforderungen bei der robotergestützten Lagerautomatisierung: die Variabilität. Die Plattform ermöglicht es Robotern, unterschiedlichste Verpackungen und einen Mix aus verschiedenen Artikeln (SKUs) zu verarbeiten. Gleichzeitig unterstützt sie Lagerbetriebe dabei, sich an unerwartete Bedingungen, sich wandelnde Arbeitsabläufe und Schwankungen bei der Personalverfügbarkeit anzupassen.

Lange vor dem heutigen, stark wachsenden Interesse an "Physical AI" setzte Berkshire Grey bereits intelligente Robotersysteme in komplexen Umgebungen mit hohem Durchsatz ein unter anderem für Kunden wie FedEx, Meijer und Fanatics. Diese Praxiserfahrung ist fest in der Software BG Pilot verankert. Sie versetzt Roboter in die Lage, mit einer für den industriellen Einsatz erforderlichen Zuverlässigkeit wahrzunehmen, Entscheidungen zu treffen und zu handeln ohne dass der laufende Betrieb der Kunden dabei zum "Testgelände" wird.

Die erweiterten KI-Funktionen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach den robotergestützten Automatisierungslösungen von Berkshire Grey deutlich steigt: Die Zahl neuer Geschäftsmöglichkeiten hat in den vergangenen sechs Monaten um mehr als 65 zugenommen.

"Die wachsende Nachfrage nach Lagerautomatisierung und das zunehmende Interesse an 'Physical AI' eröffnen Berkshire Grey bedeutende Chancen", erklärt Dave Paratore, CEO von Berkshire Grey. "Die Software BG Pilot ist der Schlüssel, um diese Nachfrage zu bedienen. Sie ermöglicht es uns, unsere KI-Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln und Unternehmen dabei zu unterstützen, robotergestützte Automatisierung auch in hochvariablen Arbeitsumgebungen mit größerer Sicherheit einzusetzen."

Fortschrittliche KI-Funktionen für das gesamte Lager

Die Software "BG Pilot" ist bereits in Kundenbetrieben im Einsatz und bildet die Grundlage für neue, KI-gestützte Erweiterungen der Produktreihen Scoop, Stride und Core von Berkshire Grey.

Scoop Fortschrittliche Wahrnehmung : Ein KI-Modell mit mehreren Analysekomponenten verarbeitet visuelle Daten sowie 3D-Daten in Echtzeit. Es erkennt LKW-Wände, steuert Roboter beim Kommissionieren, identifiziert Hindernisse sowie Artikel, die ein menschliches Eingreifen erfordern, und ermöglicht so eine flexiblere Entladung von LKW-Anhängern.

: Ein KI-Modell mit mehreren Analysekomponenten verarbeitet visuelle Daten sowie 3D-Daten in Echtzeit. Es erkennt LKW-Wände, steuert Roboter beim Kommissionieren, identifiziert Hindernisse sowie Artikel, die ein menschliches Eingreifen erfordern, und ermöglicht so eine flexiblere Entladung von LKW-Anhängern. Stride Intelligente Orchestrierung : Eine KI-gestützte Orchestrierung koordiniert dynamisch den Warenfluss, die Zuweisung von Arbeitsstationen sowie den Personaleinsatz basierend auf schwankender Nachfrage, Versandprioritäten und betrieblichen Rahmenbedingungen. Dies steigert die Effizienz bei der Auftragsabwicklung.

: Eine KI-gestützte Orchestrierung koordiniert dynamisch den Warenfluss, die Zuweisung von Arbeitsstationen sowie den Personaleinsatz basierend auf schwankender Nachfrage, Versandprioritäten und betrieblichen Rahmenbedingungen. Dies steigert die Effizienz bei der Auftragsabwicklung. Core Präzises Packen: Fortschrittliches maschinelles Lernen, Zustandsschätzung und Robotersteuerung ermöglichen eine intelligente Auswahl von Kartons, eine präzise Platzierung der Artikel sowie eine hochdichte Packweise. So wird der verfügbare Raum optimal genutzt, während gleichzeitig der Produktschutz und spezifische Handhabungsanforderungen berücksichtigt werden.

Zusammen zeigen diese Funktionen, wie die Software "BG Pilot" fortschrittliches maschinelles Lernen mit zehn Jahren praktischer Betriebserfahrung verbindet. Das Ergebnis ist eine intelligente Automatisierung, die gezielt auf die Anforderungen moderner Lager ausgelegt ist.

Die kontinuierliche Innovationskraft von Berkshire Grey stützt sich auf ein Portfolio von weltweit mehr als 1.200 erteilten oder angemeldeten Patenten in den Bereichen künstliche Intelligenz, Robotik, Software und Automatisierung der Auftragsabwicklung.

Über Berkshire Grey

Berkshire Grey, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der SoftBank Group, ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Robotik. Das Unternehmen transformiert Lager- und Abwicklungsprozesse für Paket- und Logistikdienstleister, externe Logistikdienstleister (3PL), Einzelhändler sowie E-Commerce-Unternehmen. Berkshire Grey bietet umfassende, skalierbare Automatisierungslösungen für kritische, hochvolumige Arbeitsabläufe von der Kommissionierung und Sortierung bis hin zur Automatisierung an den Laderampen. Dank fundierter Expertise in Robotik, künstlicher Intelligenz und Software unterstützt Berkshire Grey seine Kunden dabei, personelle Risiken zu verringern, den Durchsatz zu erhöhen und ihre Betriebsabläufe flexibel an eine sich schnell wandelnde Nachfrage anzupassen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.berkshiregrey.com/.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261029175757/de/

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