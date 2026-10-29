Die Subdomain-Überwachung von CSC wurde für ihre innovativen Lösungen zur Minderung von Risiken durch Subdomain-Hijacking aufgrund von "Dangling DNS" ausgezeichnet.

CSC, ein Domain-Registrar der Enterprise-Klasse und weltweit führender Anbieter im Bereich der Abwehr von Bedrohungen in den Bereichen Marken, Betrug, Domains und Domain Name System (DNS), gab heute bekannt, dass seine Lösung für Subdomain-Überwachung bei den "2026 Top InfoSec Innovator Awards" des Cyber Defense Magazine als innovativste DNS-Sicherheitslösung ausgezeichnet wurde.

CSC hat Subdomain-Überwachung eingeführt, nachdem fast eine halbe Million DNS-Einträge analysiert wurden. Dabei stellte sich heraus, dass viele Unternehmen aufgrund von "Dangling DNS" dem Risiko von Subdomain-Übernahmen ausgesetzt waren. Die Lösung von CSC hilft Unternehmen, dieses Risiko zu verringern und ihre Online-Ökosysteme zu sichern. Es war die erste und einzige Technologie auf dem Markt, die den Aufwand für die Nachverfolgung und Pflege von DNS-Einträgen sowie das Löschen nicht mehr genutzter Zoneneinträge reduzierte, um Subdomain-Hijacking zu verhindern.

Subdomain-Überwachung wird betrieben über die einzigartige DomainSecSM -Plattform von CSC für die Entdeckung von Bedrohungen. DNS-Administratoren und Sicherheitsingenieure werden benachrichtigt, sobald Änderungen an ihren Zoneneinträgen erkannt werden. Zudem werden Kontextinformationen zu diesen Änderungen geliefert. Die Überwachung sorgt so für mehr Transparenz hinsichtlich der Bedrohungsvektoren, die auf globale Domain-Portfolios abzielen, und ermöglicht es Unternehmen, fundierte Maßnahmen zu ergreifen. Mit dieser Funktion können Unternehmen veraltete Einträge bereinigen, eine einfache Integration in die DomainSec-Plattform vornehmen und Maßnahmen zur Durchsetzung durchführen, um künftige Subdomain-Hijacking-Angriffe zu verhindern.

"Mit dem Vormarsch der KI nutzen Angreifer fehlgeleitete DNS-Einträge in einem noch nie dagewesenen Ausmaß aus. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sich das Zeitfenster zwischen dem Auftreten einer Sicherheitslücke in einer Subdomain und deren Übernahme erheblich verkürzt", sagt Mark Flegg, Senior Director of Technology im Bereich Security Services bei CSC. "Wir fühlen uns geehrt, als einer der 'Top InfoSec Innovators' des Cyber Defense Magazine ausgezeichnet zu werden. Diese Auszeichnung spiegelt unser anhaltendes Engagement für wegweisende DNS-Sicherheit wider, durch die wir unseren Kunden die nötige Transparenz bieten, um ihre DNS-Cyberhygiene zu stärken und KI-gestützte Angreifer in Schach zu halten."

Mehr Informationen über die Lösung von CSC für Subdomain-Überwachung finden Sie unter: cscdbs.com/de/loesungen/subdomain-monitoring/.

Über CSC

CSC ist der bewährte Anbieter von Sicherheits- und Bedrohungsinformationen für die Forbes Global 2000 und die 100 Best Global Brands (Interbrand) mit den Schwerpunkten Domain-Sicherheit und -Management sowie Schutz digitaler Marken und Betrugsschutz. Da globale Unternehmen erhebliche Investitionen in ihre Sicherheitslage tätigen, hilft unsere DomainSecSM-Plattform ihnen dabei, bestehende Sicherheitslücken im Bereich Cybersicherheit zu erkennen und ihre digitalen Online-Ressourcen sowie ihre Marken zu schützen. Durch den Einsatz der firmeneigenen Technologie von CSC können Unternehmen ihre Sicherheitslage stärken, um sich vor Cyberbedrohungen zu schützen, die auf ihre Online-Ressourcen und den Ruf ihrer Marken abzielen, und so verheerende Umsatzverluste vermeiden. CSC bietet zudem Online-Markenschutz eine Kombination aus Online-Markenüberwachung und Maßnahmen zur Durchsetzung mit einer mehrdimensionalen Sicht auf verschiedene Bedrohungen außerhalb der Firewall, die auf bestimmte Domains abzielen. Schutzdienste gegen Betrug, die Phishing bereits in der Frühphase eines Angriffs bekämpfen, runden unsere Lösungen ab. CSC hat seit 1899 seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. CSC ist ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu tätigen, wo sich unsere Kunden befinden und das erreichen wir, indem wir in jedem Geschäftsbereich, in dem wir tätig sind, Experten beschäftigen. Besuchen Sie cscdbs.com/de/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261029304273/de/

Contacts:

Mehr Informationen:

W2 Communications

CSC@w2comm.com

CSC News Room