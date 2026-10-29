Microsoft und Alphabet haben am Mittwochabend nach US-Börsenschluss ihre Quartalszahlen vorgelegt. Im vorbörslichen US-Handel am Donnerstag verlieren die Alphabet-Papiere 10 Prozent, während Microsoft um 3 Prozent zulegt. Allein bei der Google-Mutter entspricht das einem Börsenwertverlust von rund 200 Milliarden US-Dollar. Wie geht es mit den beiden Technologiewerten nun weiter? Azure trägt Microsoft Microsoft ist besser als von Experten erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de