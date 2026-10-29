Der Berliner PV-Entwickler IB Vogt hat seinen Vorstand komplettiert. Das Unternehmen will in Zukunft als unabhängiger Stromerzeuger (IPP) agieren und als neues Geschäftsfeld erneuerbare Energielösungen für Rechenzentren erschließen. Der Photovoltaik-Projektentwickler IB Vogt hat von Jutta Dissen zum Chief Operating Officer und Otto Jager zum Chief Financial Officer benannt. Damit ist der Vorstand nun vollständig besetzt. Gemeinsam mit CEO Andreas Schell bringen die neue Vorstände Erfahrungen aus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver