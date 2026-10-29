München/Freising (ots) -- "Music first"-Konzept für 20.000 Fans: Die Munich Arena wird Deutschlands erste speziell auf die Anforderungen von Musik und Live-Entertainment ausgerichtete Konzertarena. Das Zusammenspiel aus faszinierender Architektur, außergewöhnlicher Akustik, optimaler Sicht auf die Bühne, aufwändigen Hospitality-Angeboten und perfekten Produktionsbedingungen für Künstler und Konzertveranstalter macht die Munich Arena zur Top-Adresse in Europa.- Über 400 Millionen Euro privatwirtschaftliche Investitionen: Munich Arena wird Wirtschafts- und Kulturverstärker für München und Bayern. Deloitte-Studie beziffert den ökonomischen Effekt für die Region im Betrieb auf rund 355 Millionen EUR pro Jahr.- Countdown zur Eröffnung in 2029 gestartet: Gemeinsam mit Freisings Oberbürgermeisterin Monika Schwind, Marek Lieberberg, Geschäftsführer Live Nation GSA, und Lorenz Schmid, Managing Partner der Munich Arena, setzte der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder den symbolischen ersten Spatenstich für die Munich Arena.- Für Konzerte gebaut - und gleichzeitig Unterstützer des Olympia-Konzepts der Landeshauptstadt München und des Freistaats Bayern: Die Munich Arena ist Bestandteil des offiziellen Venue-Konzepts für Olympische und Paralympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 in Deutschland. Im Falle einer erfolgreichen Bewerbung soll die Arena als Austragungsort für Schwimm- und Para-Schwimm-Wettbewerbe dienen.Mit einem feierlichen Festakt ist am 28. Oktober 2026 der Startschuss für den Bau der Munich Arena (www.munich-arena.com) gefallen. Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder setzte gemeinsam mit Freisings Oberbürgermeisterin Monika Schwind, Marek Lieberberg, Geschäftsführer Live Nation GSA, und Lorenz Schmid, Managing Partner der Munich Arena, den ersten symbolischen Spatenstich. Damit beginnt nach mehrjähriger Planungs- und Genehmigungsphase die Realisierung der privat finanzierten Konzertarena mit einem Investitionsvolumen von über 400 Millionen Euro.In unmittelbarer Nachbarschaft zum internationalen Flughafen München entsteht Europas modernste und Deutschlands größte Konzertarena - und zugleich ein neues architektonisches Wahrzeichen für Bayern. Die Munich Arena, deren Fassade die bayerische Raute aufgreift, wird rund 20.000 Fans Platz bieten und mit ihrem konsequent auf Musik ausgerichteten Konzept neue Maßstäbe für Live-Entertainment-Erlebnisse in Europa setzen.Außergewöhnliche Akustik, optimale Sichtverhältnisse von jedem Platz auf das Bühnengeschehen, hochwertige Hospitality-Angebote und eine ikonische Architektur schaffen die Voraussetzungen für unvergessliche Konzerterlebnisse. Die Arena bildet das Herzstück eines großzügig gestalteten Live-Entertainment-Campus, zu welchem auch ein Musik-Hotel und ein Mobility-Hub gehört.Stimmen zum SpatenstichLorenz Schmid, Managing Partner der MUNICH ARENA:"Mit dem Spatenstich haben wir einen weiteren bedeutenden Meilenstein erreicht. Ein Projekt dieser Größenordnung braucht eine klare Vision, unternehmerischen Mut und die Entschlossenheit, sie konsequent umzusetzen. Mit der Munich Arena schaffen wir ein kulturelles Leuchtturmprojekt für München und Bayern, das neue Maßstäbe für Live-Entertainment in Europa setzen wird. Zugleich wird die Arena zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor für die Region. Dass wir dieses Vorhaben in meiner Heimatregion München realisieren, bedeutet mir persönlich viel. Jetzt konzentrieren wir uns voll auf die Umsetzung - mit dem klaren Anspruch, 2029 eine der führenden Konzertarenen Europas zu eröffnen."Dr. Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident:- "Bayern kann Großevents: Die 'Munich Arena' in Freising bei München wird ein Event-Leuchtturm als Deutschlands größte und modernste Konzerthalle für bis zu 20.000 Fans. Gestern war dazu Spatenstich gemeinsam mit Staatsminister Dr. Florian Herrmann. 400 Mio. Euro privates Investment sind ein starkes Bekenntnis für die Region und ganz Bayern. Die Munich Arena passt perfekt zu unserer bayerischen Strategie: Wir wollen Spitze sein bei Hightech und Lebensfreude. Alles Gute beim Bau und viel Erfolg!"Marek Lieberberg, Geschäftsführer Live Nation GSA:"Wir bauen die Munich Arena für jene magischen Momente voller Energie und Verbundenheit, die nur Live Musik und Live-Entertainment schaffen kann. Unser Ziel ist klar: Wenn internationale Tourneen ihre Stationen in Deutschland und Europa auswählen, soll München die erste Wahl sein."Monika Schwind, Oberbürgermeisterin von Freising:"Der heutige Spatenstich ist ein besonderer Moment für Freising. Mit der Konzertarena entsteht ein Projekt von internationaler Strahlkraft, das unsere Stadt kulturell und wirtschaftlich nachhaltig stärken kann. Wir werden künftig Gäste aus Deutschland und der ganzen Welt in Freising begrüßen dürfen. Davon können unsere Gastronomie, Hotellerie, Pensionen und viele weitere Unternehmen vor Ort profitieren. Nach Jahren intensiver Planung freue ich mich, dass wir heute diesen wichtigen Schritt in die Zukunft unserer Stadt gehen."Weitere Details über die Munich Arena"Music First": Jedes Detail für ein außergewöhnliches KonzerterlebnisDas Konzept der Munich Arena folgt dem Leitgedanken "Music First". Architektur, Innenraumgestaltung und technische Infrastruktur werden konsequent auf die Anforderungen von Live-Musik und einem bestmöglichen Konzerterlebnis ausgerichtet. Die hufeisenförmige, auf 270 Grad angelegte Zuschauertribüne bringt mit steil ansteigenden Rängen Fans und Künstler besonders nah zusammen. Durchdachte Sichtachsen und eine auf Live-Musik abgestimmte Akustik sorgen für ein intensives Konzerterlebnis - von jedem Platz aus. Hochwertige Lounges, Bars und Restaurants ergänzen das Konzerterlebnis und schaffen eine außergewöhnliche Aufenthaltsqualität.Der "Music First"-Anspruch der Munich Arena umfasst nicht nur das Erlebnis der Fans, sondern denkt auch die steigenden Anforderungen von Künstlern und Veranstaltern in jedem Detail mit. Modernste technische Infrastruktur, professionelle Backstagebereiche und eine auf große Tourproduktionen ausgerichtete Logistik schaffen optimale Voraussetzungen für nationale und internationale Top-Acts. Als offene Veranstaltungsstätte wird die Munich Arena allen Künstlern und Veranstaltern gleichermaßen zur Verfügung stehen.Munich Sounds Better With You: Die neue Konzertarena wird Kultur- und Wirtschaftsverstärker für die Metropolregion München und den Freistaat BayernDie Munich Arena wird nicht nur das kulturelle Angebot der Metropolregion München und Bayerns erweitern, sondern auch signifikante wirtschaftliche und touristische Impulse setzen. Laut einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte werden bereits während der Planungs- und Bauphase gesamtwirtschaftliche Effekte von rund 390 Millionen Euro erwartet. Nach der Eröffnung prognostiziert Deloitte eine jährliche Bruttowertschöpfung von rund 355 Millionen Euro für die Region. Von der zusätzlichen Nachfrage sollen der Studie zufolge insbesondere Gastronomie, Hotellerie, Pensionen, Einzelhandel und zahlreiche Dienstleistungsunternehmen profitieren. Die Munich Arena verbindet internationale Strahlkraft mit langfristig wirtschaftlicher Wertschöpfung für die Metropolregion München und Bayern.Ikonische Architektur: Bayerische Raute als neues WahrzeichenDas architektonische Markenzeichen der Munich Arena ist ihr spektakuläres Exoskelett: Diese äußere Tragkonstruktion greift das Rautenmuster der bayerischen Landesflagge auf und übersetzt regionale Identität in eine moderne, unverwechselbare Form. Mit einer Höhe von rund 34 Metern und einem Durchmesser von rund 100 Metern soll die kreisrunde Arena dadurch zu einem neuen architektonischen Wahrzeichen für München und Bayern werden.Das architektonische Konzept stammt vom Londoner Architekturbüro Populous, den weltweit führenden Experten für Arenen und Stadien. Zu den international bekannten Referenzprojekten zählen die "The O2" in London, "Co-Op Live" in Manchester und "The Sphere" in Las Vegas. Als Generalplaner verantwortet das renommierte Münchner Architekturbüro HENN die planerische Umsetzung des Projekts.Für Konzerte gebaut - für Olympia mitgedachtDie Munich Arena ist Bestandteil des offiziellen Münchner Venue-Konzepts für Olympische und Paralympische Spiele 2036, 2040 oder 2044 in Deutschland. Sollte München den Zuschlag erhalten, ist vorgesehen, die Konzertarena temporär als Austragungsstätte für die Schwimm- und Para-Schwimmwettbewerbe zu nutzen. Dafür wird auf dem bestehenden Hallenboden ein Wettkampfbecken installiert, das nach den Spielen abgebaut und an anderer Stelle weiterverwendet werden kann. Damit leistet die Munich Arena einen Beitrag zu einem nachhaltigen Olympia-Konzept, das auf die Nutzung ohnehin entstehender Infrastruktur setzt.Pressekontakt:Jan Manz, Pressesprecher MUNICH ARENAFon: +49 172 - 56 98 056Mail: presse@munich-arena.comOriginal-Content von: Munich Arena, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181869/6380307