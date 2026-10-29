Elmi Power wirbt um Kunden für ein Angebot zur Direktinvestition in Elektroauto-Ladestationen. Die Zielgruppe für das "ELMI IAB Investment" genannte Paket sind Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige, die eine Schnellladestation als Wirtschaftsgut erwerben und somit als deren Betreiber auch das unternehmerische Risiko tragen. Elmi Power unterstütz sie hierbei nach eigenen Angaben als Dienstleister bei Planung, Installation, technischem Betrieb, Wartung und Abrechnung. Die angebotene Ladeinfrastruktur ist batteriegestützt, was zwei Vorteile bietet: Zu den möglichen Erlösen der Betreiber trägt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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