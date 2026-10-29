NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BBVA nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das leicht besser als erwartet ausgefallene Vorsteuerergebnis der spanischen Bank verdanke sie einem höheren Zinsüberschuss, den höhere Rückstellungen nur teilweise zunichtegemacht hätten, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:50 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113211835
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