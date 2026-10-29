Der ESG-Bericht 2026 von IFCO zeigt: 833.000 Tonnen vermiedene CO2-Emissionen in den Lieferketten der Kunden und ein Rekord von 2,6 Milliarden Umläufen mit Mehrwegverpackungen.

IFCO, ein weltweit führender Anbieter von Mehrwegverpackungslösungen für frische Lebensmittel, hat heute seinen ESG-Bericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 veröffentlicht. Er dokumentiert die Fortschritte im Rahmen der neuen ESG-Strategie "Thriving with Purpose 2030".

Im Geschäftsjahr 2026 verzeichnete IFCO beeindruckende 2,6 Milliarden Umläufe mit Mehrwegbehältern (RPCs) und senkte gleichzeitig seine wesentlichen Treibhausgasemissionen um 11 %. Kunden, die IFCO RPCs nutzten, vermieden zugleich 832.970 Tonnen CO2e-Emissionen 13 mehr als im Vorjahr.

Michael Pooley, CEO von IFCO: "Das erste Jahr unserer ESG-Strategie "Thriving with Purpose 2030" hat gezeigt, dass Wachstum und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. Indem wir unser Netzwerk erweitern, in IFCO Digital investieren und unser Kreislaufmodell für Mehrwegtransportverpackungen ausbauen, machen wir unser Unternehmen stärker und intelligenter. Gleichzeitig unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Lieferketten für frische Lebensmittel transparenter und widerstandsfähiger zu gestalten."

Die Kreislaufwirtschaft stärken und die Umweltbelastung senken

Der ESG-Bericht 2026 zeigt, wie IFCO durch Übernahmen und Investitionen in neue Standorte sein Wachstum beschleunigt, seine Marktpräsenz ausgebaut und seine betrieblichen Abläufe effizienter gestaltet hat. Darüber hinaus liefert er Daten, die belegen, wie IFCOs Mehrwegbehälter und das kreislaufbasierte Pooling-Modell SmartCycle Kunden dabei unterstützen, ihre Scope-3-Emissionen zu reduzieren und Ressourcen zu schonen.

Auch die digitale Transformation trug entscheidend zu den Fortschritten von IFCO im Bereich Nachhaltigkeit bei. Im Geschäftsjahr 2026 brachte IFCO Digital Technologien zur Nachverfolgung wie Bluetooth Low Energy (BLE), RFID und die Identifizierung per GRAI-Code voran. Diese Technologien schaffen mehr Transparenz über die Wege der Mehrwegverpackungen. So lassen sich die Transportbehälter effizienter einsetzen, und Kunden erhalten wertvolle Daten zu ihrer Lieferkette.

Messbare Fortschritte auf dem Weg zu den Nachhaltigkeitszielen für 2030

"Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 zeigen Fortschritte sowohl in den Lieferketten der Partner als auch im eigenen Betrieb von IFCO. Durch den Einsatz von IFCO RPCs sparten Kunden 58.270 Megaliter Wasser ein und vermieden 1.477 Kilotonnen feste Abfälle sowie 76.680 Tonnen Produktabfälle. Im eigenen Betrieb senkte IFCO den Wasserverbrauch pro Mehrwegbehälter um 3 %. Die von IFCO betriebenen Servicezentren nutzten zu 100 Strom aus erneuerbaren Energien."

Iñigo Canalejo, IFCOChief Sustainability Officer: "Unsere Fortschritte zeigen, was IFCO und unsere Kunden gemeinsam erreichen: Wir bringen mehr Mehrwegverpackungen in Umlauf und reduzieren gleichzeitig die Umweltbelastung. Durch Investitionen in sauberere Energie und effizientere Betriebsabläufe haben wir unsere Emissionen gesenkt und zugleich unseren Kunden geholfen, messbare Umwelteinsparungen zu erzielen. Damit sind wir auf einem guten Weg, unsere Ziele für 2030 zu erreichen."

Hier können Sie den vollständigen IFCO ESG-Bericht 2026 herunterladen: https://www.ifco.com/2030-esg-strategy/esg-report-2026/

Über IFCO

IFCO ist ein weltweit führender Anbieter von wiederverwendbaren Verpackungslösungen für frische Lebensmittel und befähigt Kunden in über 50 Ländern, an der Kreislaufwirtschaft teilzunehmen. IFCO betreibt weltweit einen Pool von über 400 Millionen Mehrwegbehältern (Reusable Packaging Containers RPCs), die jährlich für etwa 2,6 Milliarden Auslieferungen von frischem Obst und Gemüse, Fleisch, Geflügel, Fischereierzeugnissen, Eiern, Brot und anderen Produkten von den Erzeugern zum Einzelhandel eingesetzt werden. IFCO RPCs sorgen für eine optimierte Lieferkette für Frischprodukte, indem sie die Qualität bewahren und Kosten, Warenverderb und Umweltbelastungen im Vergleich zu Einwegverpackungen senken. Erfahren Sie mehr unter www.ifco.com Folgen Sie uns auf LinkedIn @IFCO SYSTEMS

Bildmaterial: https://www.ifco.com/wp-content/uploads/zip/ESG-Report-2026.zip

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261029942072/de/

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