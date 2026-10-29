NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Hold" belassen. Theo Massing attestierte der Großbank am Donnerstag ein schwaches drittes Quartal. Die Niederländer kauften allerdings mehr Aktien zurück als gedacht, betonte er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011821202
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