MONTREAL, QUEBEC / 29. Oktober 2026 / IRW-Press / AMEX Gold Mining Inc. (TSX-V: AMX) (FSE: MX0) (OTCQX: AMXEF) ("AMEX" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/amex-exploration-inc/ - freut sich, die ersten Ergebnisse seines kürzlich begonnenen Bohrprogramms zur Ressourcenumwandlung an seinem Vorzeigeprojekt Perron im Nordwesten der Region Abitibi in Quebec bekannt zu geben (Abbildung 1). Das Programm zielt darauf ab, abgeleitete ("Inf") Ressourcen in gemessene und/oder angezeigte ("M&I") Ressourcen hochzustufen, um sie in zukünftige fortgeschrittene wirtschaftliche Studien einzubeziehen. Die Lage der heute bekannt gegebenen Bohrergebnisse ist in Abbildung 2 dargestellt. Bilder der sichtbaren Goldmineralisierung ("VG") finden Sie in Abbildung 3, die Bohrlochergebnisse und Koordinaten in den Tabellen 1 und 2.
Zu den Höhepunkten der bisher abgeschlossenen Konversionsbohrungen zählen:
- 114,07 g/t Au auf 1,00 m, einschließlich 227,46 g/t Au (und 17,90 g/t Ag) auf 0,50 m in einer vertikalen Tiefe von ~187 m im Bohrloch PE-26-959 der Zone Denise
- 29,86 g/t Au auf 2,50 m, einschließlich 126,24 g/t Au (und 20,80 g/t Ag) auf 0,50 m in einer vertikalen Tiefe von ~220 m in Bohrloch PE-26-957 in der Zone Denise
- 11,42 g/t Au auf 1,85 m, einschließlich 23,79 g/t Au (und 5,00 g/t Ag) auf 0,85 m in einer vertikalen Tiefe von ~471 m im Bohrloch PE-26-960 in der Zone "Champagne"
In der Anfangsphase des Ressourcenumwandlungsprogramms lag der Schwerpunkt auf den ersten 600 vertikalen Metern der Zonen "Denise" und "Champagne". Dabei ist zu beachten, dass der überwiegende Teil der Ressourcen in den oberen 600 m der Zone "Champagne" bereits der Kategorie M&I zugeordnet war, sodass nur zwei Umwandlungsbohrlöcher erforderlich waren; dies bedeutet, dass sich fast alle bisher durchgeführten Umwandlungsbohrungen auf die Zone "Denise" konzentrierten.
Zusätzlich zu den Bohrungen zur Ressourcenumwandlung haben Explorationsbohrungen östlich der aktuellen Denise-Zone das mineralisierte Gebiet potenziell um etwa 320 m erweitert. Die Bohrung PE-26-936 lieferte 3,33 g/t Au auf 12,70 m, einschließlich 47,73 g/t Au (und 14,50 g/t Ag) auf 0,80 m in einer vertikalen Tiefe von ~172 m (siehe Abbildung 2). Dies ist eine vielversprechende Entwicklung bei der Exploration, da im äußersten Südosten des Beaupré-Blocks bislang nur minimale Bohrungen durchgeführt wurden. Da sich die Denise-Zone nach Osten ausdehnt und die Team-Zone in Richtung Südosten vorrückt, wird die Möglichkeit, dass sich die beiden Zonen treffen, immer realistischer. Daher sind weitere Explorationsbohrungen im südöstlichen Ausläufer des Beaupré-Blocks geplant.
"Das Bohrprogramm zur Ressourcenumwandlung ist gut angelaufen", sagte Aaron Stone, Vice President Exploration bei Amex Gold Mining. "Unser anfänglicher Fokus lag auf den ersten 600 vertikalen Metern der Mineralisierung innerhalb der Zonen 'Champagne' und 'Denise'. Da der überwiegende Teil der Ressourcen der Zone 'Champagne' innerhalb dieses Abschnitts bereits als gemessene und angezeigte Ressourcen klassifiziert war, waren dort nur zwei Bohrlöcher erforderlich, während sich der Großteil des Programms bisher auf die Zone 'Denise' konzentrierte. Die hochgradigen Ergebnisse in Bohrlöchern wie PE-26-957 und PE-26-959 sind besonders ermutigend, da der angestrebte Gehalt der vermuteten Abbaukammern im Durchschnitt bei etwa 2,5 g/t Au liegt. Diese Ergebnisse bieten die Chance, nicht nur diese Ressourcen hochzustufen, sondern möglicherweise auch weitere Unzen im Zielgebiet hinzuzugewinnen. Diese Ergebnisse des Umwandlungsprogramms sind wichtig, um das Vertrauen in die Wirtschaftlichkeit der zweiten Phase des Betriebs zu stärken."
Abbildung 1: Geologische Karte des Perron-Projekts
Abbildung 2: Geologische Karte, auf der die Lage der heute veröffentlichten Bohrlöcher mit den Gehaltwerten der Untersuchungsergebnisse sowie die mögliche Ausdehnung der Zone "Denise" nach Osten dargestellt sind.
*Leser werden darauf hingewiesen, dass die 320 m weit nach Osten reichende Ausdehnung der Denise-Zone weitere Bohrungen erfordert, um die Kontinuität der Mineralisierung zu bestätigen.
Abbildung 3: Fotos, die die heute vorgestellte sichtbare Goldmineralisierung (VG) aus den Bohrlöchern PE-26-957 und PE-26-959 zeigen. Die Goldmineralisierung kommt in Quarz-Karbonat-Sulfid-Adern vor, die im Rhyolith des Beaupré-Blocks eingebettet sind.
Tabelle 1: Untersuchungsergebnisse der heute veröffentlichten Bohrlöcher auf dem Grundstück Perron.
Bohrloch-ID
Von (m)
Bis (m)
Länge (m)
Au (g/t)
Ag (g/t)
Vertikale Tiefe (m)
Zone
Typ
PE-26-936
150,50
151,50
1,00
0,88
0,30
~107
Block East Beaupré
Erweiterung
und
250,45
264,15
12,70
3,33
1,05
~180
Einschließlich
250,45
251,25
0,80
47,73
14,50
PE-26-942
206,10
206,60
0,50
0,79
0,10
~167
und
216,00
217,50
1,50
0,66
0,10
~176
und
267,50
269,30
1,80
0,91
0,27
~217
und
413,70
414,20
0,50
0,59
0,10
~333
PE-26-956
136,00
137,50
1,50
0,55
0,10
~115
East Denise Zone
Umrechnung
und
161,25
161,75
0,50
0,53
0,20
~136
und
215,05
215,55
0,50
0,75
0,50
~180
PE-26-957
83,00
83,50
0,50
0,97
0,30
~74
und
96,00
96,70
0,70
1,18
0,10
~89
und
99,80
100,30
0,50
1,22
0,30
~98
und
113,80
115,30
1,50
0,55
0,10
~102
und
165,15
166,50
1,35
2,87
0,40
~148
und
228,50
229,50
1,00
1,44
0,20
~204
und
233,20
234,00
0,80
1,20
0,20
~208
und
247,90
250,40
2,50
29,86
6,42
~220
Einschließlich
249,90
250,40
0,50
126,24
20,80
PE-26-959
23,00
23,50
0,50
2,68
1,60
~30
West-Denise-Zone
Umrechnung
und
148,50
152,50
4,00
0,69
0,34
~139
und
169,00
169,70
0,70
0,91
0,30
~156
und
217,10
218,10
1,00
114,07
9,15
~187
Einschließlich
217,10
217,60
0,50
227,46
17,90
PE-26-960
63,70
66,30
2,60
0,68
0,38
~54
Zone West-Champagne
Umrechnung
und
76,00
76,75
0,75
0,68
0,40
~64
und
126,00
126,50
0,50
1,70
0,10
~108
und
164,90
165,40
0,50
1,05
0,10
~142
und
572,65
574,50
1,85
11,42
2,41
~471
Einschließlich
573,65
574,50
0,85
23,79
5,00
und
706,00
706,50
0,50
0,78
2,10
~557
West-Denise-Zone
Umrechnung
PE-26-961
132,40
133,00
0,60
2,31
1,00
~123
und
139,50
141,00
1,50
4,70
0,20
~130
und
163,50
165,00
1,50
1,53
0,70
~153
und
178,00
178,50
0,50
1,35
0,80
~167
PE-26-962
208,50
209,00
0,50
1,11
0,10
~178
E2-Goldzone
Umrechnung
und
216,90
218,40
1,50
1,40
0,20
~186
und
350,00
350,50
0,50
2,04
0,10
~291
und
351,30
351,80
0,50
3,67
0,40
~293
und
366,20
366,70
0,50
0,74
0,60
~304
und
569,90
570,45
0,55
11,83
0,70
~456
East Denise Zone
und
641,80
642,30
0,50
3,46
0,20
~509
*Die Abschnitte sind in Kernlänge und nicht in tatsächlicher Mächtigkeit angegeben. Die tatsächlichen Mächtigkeiten werden auf 50-80 % der Kernabschnitte geschätzt.
Tabelle 2: Bohrlochkoordinaten für die heutigen Ergebnisse auf dem Perron-Grundstück.
Bohrloch-ID
Azimut (°)
Neigung (°)
Von (m)
Bis (m)
Länge (m)
Ostkoordinate (m)
Nordkoordinate (m)
Höhe (m)
PE-26-936
150
-45
0
420
420
615.536,4
5.430.728,8
349,6
PE-26-942
165
-55
0
505
505
615535,6
5430729,2
349,6
PE-26-956
199
-58
0
265
265
614.948,9
5.430.720,0
341,6
PE-26-957
148
-64
0
268
268
614.723,5
5.430.627,5
341,0
PE-26-959
176
-60
0
265
265
614.721,6
5430627,0
341,0
PE-26-960
174
-63
0
736
736
614.447,0
5.431.028,0
340,0
PE-26-961
180
-68
0
280
280
614721,4
5.430.627,2
341,0
PE-26-962
173
-59
0
694
694
615.086,7
5430968,8
347,8
Über Amex
Amex Gold Mining Inc. hat in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Perron bedeutende hochgradige Goldfunde sowie kupferreiche vulkanogene Massivsulfid-Zonen (VMS) entdeckt. Das Projekt befindet sich im Gebiet Valcanton im Norden von Québec, etwa 110 Kilometer nördlich von Rouyn-Noranda.
Das Perron-Projekt in Quebec umfasst 183 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Gesamtfläche von 65,72 km². Das Projekt beherbergt mehrere Zonen mit hochgradiger Goldmineralisierung, VMS-Mineralisierung sowie "hybrider", goldreicher VMS-Mineralisierung.
Zusammen mit dem angrenzenden und zusammenhängenden Projekt "Perron West" sowie den Projekten "Abbotsford" und "Hepburn" (einschließlich weiterer durch Absteckung erworbener Claims) in Ontario erstreckt sich das konsolidierte Landpaket über eine Fläche von 570,94 km² im Distriktmaßstab. Dieses weitläufige Grundstück liegt in einem geologisch vielversprechenden Gebiet, das sowohl für hochgradige Gold- als auch für VMS-Mineralisierungen günstig ist.
Das Projekt profitiert von einer hervorragenden Infrastruktur: Es ist über eine ganzjährig befahrbare Straße erreichbar, liegt nur 30 Minuten von einem Flughafen und etwa 6,5 km von der Stadt Normétal entfernt. Die unmittelbare Nähe zu mehreren Aufbereitungsanlagen großer Goldproduzenten stellt ebenfalls einen strategischen Vorteil dar.
Qualifizierte Personen und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle
Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Aaron Stone, P.Geo. (OGQ - 2170, PGO - 3708), Vizepräsident für Exploration des Unternehmens, und Jérôme Augustin, Ph.D., P.Geo. (OGQ - 2134), einer unabhängigen qualifizierten Person gemäß den kanadischen NI 43-101-Standards, geprüft und genehmigt. Die Bohrkampagne und das Qualitätskontrollprogramm wurden von Jérôme Augustin geplant und überwacht. Die Kernaufzeichnung und Probenahme wurden von Laurentia Exploration durchgeführt.
Die Protokolle zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle sehen vor, dass im Durchschnitt alle 10 Proben Blind- oder Standardproben eingefügt werden, zusätzlich zur regelmäßigen Einfügung von Blind-, Doppel- und Standardproben, die von Laboratoire Expert und AGAT Laboratories Ltd. akkreditiert sind, während des Analyseprozesses.
Bei allen Analysen zur Ermittlung von Goldmineralisierungen werden die Goldwerte mittels Feuerprobe mit abschließender Atomabsorption bestimmt. Werte über 3 ppm Au werden von Laboratoire Expert Inc. in Rouyn-Noranda mittels Feuerprobe mit abschließender Gravimetrie erneut analysiert. Proben, die sichtbare Goldmineralisierung enthalten, werden mittels Metallsieb analysiert. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle wurden alle Proben vor der Pulverisierung auf eine Korngröße von zu 90 % unter 2 mm zerkleinert, um Proben, die möglicherweise grobkörniges Gold enthalten, zu homogenisieren.
Bei allen Analysen zur Ermittlung von Gold- und Basismetallmineralisierungen werden die Gold-, Platin- und Palladiumwerte mittels Bleifusions-Feuerprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie durch AGAT Laboratories bestimmt. Die Werte für Metalle und Spurenelemente werden mittels Vier-Säuren-Aufschluss mit anschließender ICP-OES/MS-Analyse von AGAT Laboratories bestimmt. Zur zusätzlichen Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle wurden alle Proben auf eine Korngröße von weniger als 2 mm zerkleinert und anschließend so weiter zerkleinert, dass 85 % der Partikel eine Korngröße von 75 µm unterschreiten, um Proben, die möglicherweise grobkörniges Gold enthalten, zu homogenisieren.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Victor Cantore
Präsident und Vorstandsvorsitzender
Amex Gold Mining Inc.: +1-514-866-8209
In Europa
Swiss Resource Capital AG
Marc Ollinger
mailto:info@resource-capital.ch
http://www.resource-capital.ch
Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf solche, die die Auswirkungen des Vorstehenden auf die Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts beschreiben, sowie die Ergebnisse der von Amex Gold Mining Inc. am 13. April 2026 bekannt gegebenen Machbarkeitsstudie für die Phase-1-Erschließung des Perron-Goldprojekts (die "Machbarkeitsstudie" oder "FS") (soweit diese Ergebnisse im Text dieser Pressemitteilung kommentiert werden), einschließlich CAPEX, OPEX, NPV und IRR, den geschätzten Wert des Perron-Goldprojekts, Betriebsentwicklungsszenarien für das Perron-Goldprojekt, kommerzielle und technische Parameter, die attraktive Wirtschaftlichkeit des Perron-Goldprojekts, LOM-Pläne, die beabsichtigte Vermarktungsstrategie des Unternehmens, Markttrends, zukünftige Goldpreise, die Auswirkungen des Perron-Goldprojekts auf die lokalen Gemeinden, einschließlich der Schaffung von Arbeitsplätzen, die prognostizierte Jahresproduktion der Betriebe des Unternehmens, die Zeitpläne und Kosten im Zusammenhang mit den verschiedenen in dieser Pressemitteilung beschriebenen Initiativen, Leistungen und Meilensteinen sowie deren erwartete Ergebnisse, die erwartete finanzielle und operative Leistung des Unternehmens, die Art der Beziehungen zu Interessengruppen wie der lokalen Gemeinschaft, einschließlich der Abitibiwinni First Nation, Mineralressourcenschätzungen (einschließlich der bei der Erstellung der Mineralressourcenschätzungen verwendeten Annahmen und Schätzungen), die allgemeinen Geschäfts- und Betriebsaussichten des Unternehmens, das künftige Wachstum und die Geschäftsaussichten des Unternehmens sowie jene Aussagen, die an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden und im Wesentlichen die Aussichten und Ziele des Unternehmens beschreiben, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung.
Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als unrichtig erweisen.
Darüber hinaus basierten diese zukunftsgerichteten Aussagen auf verschiedenen zugrunde liegenden Faktoren und Annahmen, darunter die Geschäftsbeziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Stakeholdern, die Fähigkeit, sicher und effektiv zu arbeiten, die rechtzeitige Lieferung und Installation der für die Produktion erforderlichen Ausrüstung zu den veranschlagten Preisen, die angenommenen Verkaufspreise für Gold, die Genauigkeit etwaiger Mineralressourcenschätzungen, zukünftige Wechselkurse und Zinssätze, politische und regulatorische Stabilität, Rohstoffpreise und Produktionskosten, den Erhalt von Genehmigungen, Lizenzen und Zulassungen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden sowie von Dritten zu günstigen Bedingungen, anhaltende Stabilität auf dem Arbeitsmarkt, Stabilität an den Finanz- und Kapitalmärkten, die Verfügbarkeit von Ausrüstung und kritischen Liefergütern, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien, verschiedene steuerliche Annahmen, Schätzungen zu Investitions- (CAPEX) und Betriebskosten (OPEX), den Stand der Genehmigungen für das Perron-Gold-Projekt, alle wirtschaftlichen und betrieblichen Prognosen im Zusammenhang mit dem Projekt, die lokale Infrastruktur, die Geschäftsaussichten und -chancen des Unternehmens sowie Schätzungen zur betrieblichen Leistung der Ausrüstung und stellen keine Garantien für die zukünftige Leistung dar.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten oder unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem Verzögerungen bei den geplanten Lieferterminen von Anlagen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine strategischen Initiativen erfolgreich umzusetzen, und die Frage, ob diese strategischen Initiativen die erwarteten Vorteile bringen werden, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln oder von Finanzierungen zu günstigen Konditionen für das Unternehmen, die Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, die Auswirkungen der Inflation auf die Kosten, die Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen, die operative Leistung der Vermögenswerte und Geschäftsbereiche des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren in der Goldbergbau- und -produktionsbranche, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften der " ", die sich auf die Geschäftsbereiche des Unternehmens auswirken, Risiken hinsichtlich der politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz, Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften, Währungs- und Wechselkursrisiken, technologische Entwicklungen und allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen sowie Risiken in Bezug auf Erträge, Investitionsausgaben, Cashflow und Kapitalstruktur sowie allgemeine Geschäftsrisiken.
Eine weitere Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten findet sich im jährlichen Lagebericht des Unternehmens, einschließlich des Abschnitts mit der Überschrift "Risikofaktoren", der unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Unvorhersehbare oder unbekannte Faktoren, die in diesem Warnhinweis nicht erörtert werden, könnten ebenfalls wesentliche nachteilige Auswirkungen auf zukunftsgerichtete Aussagen haben.
Viele dieser Unsicherheiten und Eventualitäten können sich direkt oder indirekt auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen dienen dem Zweck, Informationen über die Erwartungen und Pläne der Unternehmensleitung in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder wesentliche Abweichungen zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
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