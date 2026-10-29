Bitcoin soll bis 2036 in völlig neue Kursdimensionen vorstoßen. Eine neue Langfristprognose von Bitwise zeigt, welches gewaltige Potenzial noch besteht. In einer aktuellen Langfriststudie hebt Bitwise das Bitcoin-Kursziel für 2036 auf 1,6 Millionen US-Dollar an. Ausschlaggebend ist die wachsende Nachfrage institutioneller Anleger, das begrenzte Angebot und die Suche nach einem Schutz vor Geldentwertung. Bitcoin soll Aktien deutlich hinter sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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