Die BarmeniaGothaer hat den Assekuradeur adcuri als zentrale Marklermarke für Sach-, Haftpflicht- und Unfallversicherungen im Privatkundensegment positioniert. Damit teilt das Unternehmen die Vertriebswege weiter auf. Die Gothaer Allgemeine wird sich künftig auf den Exklusivvertrieb fokussieren. Die BarmeniaGothaer hat ihr Komposit-Privatkundengeschäft neu geordnet: Künftig wird der spezialisierte Assekuradeur und die 100%-ige Tochtergesellschaft der Bermenia Allgemeine Versicherungs-AG, die adcuri, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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