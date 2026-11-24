Für Hunde-, Katzen- und Pferdehalter stellt die BarmeniaGothaer ihr Absicherungsangebot neu auf. Insbesondere wird das Angebot um einen erweiterten Kündigungsschutz ergänzt. Von der BarmeniaGothaer gibt es eine neue Generation an Tierversicherungen für Hunde, Katzen und Pferde. Es verbindet umfangreiche medizinische Leistungen mit individuell wählbarem Schutz, digitalen Gesundheitsservices und einer Neuerung, nämlich dem erweiterten Kündigungsschutz. So heißt es in einer Pressemitteilung der BarmeniaGothaer. Den vollständigen Artikel lesen ...
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