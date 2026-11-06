Die BarmeniaGothaer hat ein neues Maklerportal entwickelt, um ihre bisherigen Vertriebsangebote der Marken Barmenia, Gothaer und adcuri auf einem gemeinsamen Portal zusammenzuführen. Das Portal wurde u. a. in Zusammenarbeit mit Maklern konzipiert und umgesetzt. Von der BarmeniaGothaer gibt es nun ein neues Maklerportal. Die bisherigen Vertriebsangebote der Marken Barmenia, Gothaer und adcuri werden damit auf einem gemeinsamen Portal gebündelt. Vertriebspartner erhalten damit einen zentralen Zugang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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