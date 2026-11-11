Ab 2027 bringt die Barmenia Krankenversicherung zwei neue Tarife in der betrieblichen Krankenversicherung auf den Markt. Zudem soll es im ersten Quartal 2027 auch ein neues digitales Vorsorgeangebot geben. Zum 01.01.2027 launcht die Barmenia Krankenversicherung zwei neue Tarife in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Damit will der Versicherer die betriebliche Krankenversicherung über klassische Gesundheitsbudgets hinaus erweitern und den Fokus auf die langfristige Gesundheitsförderung von ...

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