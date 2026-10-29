Vonovia senkt nach einem schwächeren Verkaufsgeschäft die Ziele bis 2028, die Aktie fällt zeitweise auf das Niveau von 2014. Hinter dem Rückschlag stehen höhere Zinsen, die Refinanzierung und Immobilienbewertungen belasten. Während Aktionäre auf das robuste Vermietungsgeschäft verweisen, rückt die Frage nach der Dividende in den Fokus.Gestiegene Finanzierungskosten treffen Deutschlands größten Wohnimmobilienkonzern mit voller Wucht. Vonovia ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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