FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Wacker Chemie nach Quartalszahlen von 89 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Ein möglicher Kapazitätsabbau bei Polysilicon dürfte mittelfristig die Profitabilität stärken und trotz Einmalbelastungen einen positiven Aktienkurstrigger liefern", schrieb Peter Spengler am Donnerstag zu seiner Empfehlung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 13:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000WCH8881
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