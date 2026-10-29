Das Interesse am Videotext "tangiert gegen Null", sagt die Sendergruppe. Deshalb verschwinden die Textseiten von ProSieben, Sat.1 und fünf weiteren Sendern - samt der Untertitel-Funktion, wie man sie kennt. ARD und ZDF sind nicht betroffen. Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 schaltet seine Videotext-Angebote ab Anfang nächstes Jahr ab. Betroffen sind neben Sat.1 und ProSieben auch Kabel Eins, Sixx, Sat.1 Gold, ProSieben Maxx und Kabel Eins Doku. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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