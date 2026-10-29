Erfurt (ots) -In einer farbenfrohen Aquarellwelt erleben die besten Freunde Baum und Biene jeden Tag neue Abenteuer. Gemeinsam entdecken sie ihre Umgebung, finden Antworten auf große und kleine Alltagsfragen und erleben Geschichten, die zum Mitfühlen, Mitdenken und Mitmachen einladen. Die neue 26-teilige Animationsserie "Baum und Biene" (KiKA) ist ab dem 1. November 2026 auf kikaninchen.de (https://www.kika.de/kikaninchen/baum-und-biene/baum-und-biene-100) und in der Kikaninchen-App verfügbar. Im TV ist sie ab dem 23. November 2026 um 18:35 Uhr täglich in Doppelfolgen zu sehen. Die Serie wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.Die Fragen und Erlebnisse der Figuren stammen direkt aus der Lebenswelt von Vorschulkindern. Durch Beobachten, Ausprobieren und gemeinsames Entdecken vermittelt die Serie spielerisch Wissen, ohne zu belehren. So entsteht eine ausgewogene Mischung aus Unterhaltung, Lernen und Humor. Die von Kindern gesprochenen Figuren schaffen dabei besondere Nähe zur Zielgruppe. Als Stimme des Berges Kimo ist Christian Bahrmann zu hören, den viele Kinder als besten Freund von Kikaninchen kennen. Begleitend zur Serie stehen auf kikaninchen.de Bastelvorlagen, Ausmalbilder und Spielideen zur Verfügung.Zum Inhalt: Baum und Biene sind beste Freunde. Gemeinsam mit dem Elefantenmädchen Pip, der Wolke Nim, dem riesengroßen Berg Kimo, mit dem Waschbären und Herrn Tonne spielen, forschen und feiern sie. Sie erkunden die Natur und den Alltag und finden immer wieder ihre ganz eigenen Lösungen, wenn einmal etwas nicht nach Plan läuft. Dabei gibt es viel zu staunen, zu lachen und zu entdecken."Baum und Biene" ist eine deutsch-kroatische Koproduktion von Recircle, dem kroatischen öffentlich-rechtlichen Sender HRT und KiKA. Redaktionell verantwortlich bei KiKA zeichnet Matthias Franzmann.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. Für Bildanfragen wenden Sie sich bitte an bildredaktion@kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6380410