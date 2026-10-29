Hilden (www.fondscheck.de) - Alle fünf ÖKOWORLD-Fonds tragen für 2027 ein FNG-Siegel mit der Bestbewertung drei von maximal drei Sternen, so ÖKOWORLD in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der ÖKOVISION CLASSIC, SMART PORTFOLIO 70, KLIMA und GROWING MARKETS 2.0 wurden erneut mit dem FNG-Siegel ausgezeichnet. Der Fonds ÖKOWORLD GLOBAL TRANSITION erhielt bereits im August 2026 das FNG-Siegel Transition 2027, ebenfalls mit drei von maximal drei Sternen. Für das FNG-Siegel Transition gelten eigene Mindestanforderungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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