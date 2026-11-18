DJ PTA-News: ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD erweitert ihr Angebot um aktiv verwaltete ETFs in Zusammenarbeit mit Amundi

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ÖKOWORLD AG: ÖKOWORLD erweitert ihr Angebot um aktiv verwaltete ETFs in Zusammenarbeit mit Amundi

Hilden (pta000/18.11.2026/10:22 UTC+1)

• ÖKOWORLD nutzt künftig ETF-as-a-Service-Plattform von Amundi. • Erster aktiver ETF von ÖKOWORLD soll insbesondere jüngere und digital affine Anlegergruppen erreichen. • Der neue ETF erweitert den Anlageansatz von ÖKOWORLD, wobei das Unternehmen seinen ethischen, sozialenund ökologischen Grundsätzen weiterhin uneingeschränkt verpflichtet bleibt.

Hilden, 18. November 2026. ÖKOWORLD wird eine Partnerschaft mit Europas größtem Vermögensverwalter, Amundi, eingehen und dessen "ETF-as-a-Service"-Plattform für die Auflegung aktiver ETFs nutzen. Der erste aktive ETF von ÖKOWORLD wurde bereits konzeptionell entwickelt und befindet sich derzeit in der Auflegungsphase. Die Markteinführung steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung.

Mit dem geplanten ETF erschließt ÖKOWORLD erstmals den stark wachsenden Markt börsengehandelter Fonds und erweitert damit ihr bisheriges Produktangebot. Ziel ist es, insbesondere neue, jüngere und digital affine Anlegergruppen anzusprechen und ihnen einen zusätzlichen Zugang zum Investmentansatz von ÖKOWORLD zu ermöglichen.

Der Vorstandsvorsitzende von ÖKOWORLD, Dr. Oliver Pfeil, sagt: "ETFs sind für viele Anlegerinnen und Anleger heute ein selbstverständlicher Bestandteil der Geldanlage. Das gilt insbesondere für jüngere und digital affine Zielgruppen. Mit unserem ersten aktiven ETF verbinden wir unsere Investmentkompetenz einschließlich unserer klar definierten ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien mit diesem etablierten Produktformat. Damit öffnen wir ÖKOWORLD für neue Kundengruppen, ohne unsere Werte und unsere klare Positionierung aufzugeben."

Verena Kienel, Leiterin Nachhaltigkeitsresearch bei ÖKOWORLD, ergänzt: "Die Entwicklung des geplanten aktiven ETFs bietet auch für neue Zielgruppen und Selbstentscheider ein Produkt, das auf der konsequenten Nachhaltigkeitsphilosophie von ÖKOWORLD aufbaut."

ÖKOWORLD-Investmentansatz trifft auf ETF-Infrastruktur von Amundi

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bringt ÖKOWORLD ihre Expertise in den Bereichen Kapitalanlage und Research ein, während Amundi als führender europäischer Vermögensverwalter und ETF-Anbieter über seine "ETF-as-a-Service"-Plattform die technische und operative Infrastruktur für die Auflegung des ETFs bereitstellt.

"Die Partnerschaft mit ÖKOWORLD spiegelt unser gemeinsames Bestreben wider, innovative aktive Anlagestrategien über ETF-Lösungen einem breiteren Anlegerkreis zugänglich zu machen. Die Kunden werden von der Kombination aus der Anlageexpertise von ÖKOWORLD und der Größe sowie Effizienz unserer ETF-Plattform profitieren", kommentiert Christian Pellis, CEO von Amundi Deutschland.

Neuer Zugang für Selbstentscheider und Vermittler

Börsengehandelte Fonds spielen insbesondere im digitalen Direktvertrieb und bei jüngeren Anlegerinnen und Anlegern eine zunehmend wichtige Rolle. Gleichzeitig soll der ETF auch Finanzberaterinnen, Finanzberatern und Vermittlern eine zusätzliche Möglichkeit bieten, ÖKOWORLD-Produkte in ihre Beratung und Portfoliolösungen einzubinden.

Stefan Höhne, Leiter Wholesale Business bei ÖKOWORLD, sagt: "Der ETF eröffnet uns zusätzliche Vertriebswege. Selbstentscheider können das Produkt unkompliziert über die etablierten digitalen Handels- und Depotplattformen erwerben. Gleichzeitig erhalten unsere Vertriebspartner ein neues Produktformat, das sich sehr gut in moderne Beratung und Portfoliolösungen integrieren lässt. So erreichen wir neue Kundengruppen, ohne den persönlichen Vertrieb aus dem Blick zu verlieren."

Teil der strategischen Weiterentwicklung von ÖKOWORLD

Der geplante ETF ist Teil der strategischen Weiterentwicklung von ÖKOWORLD. Neben den bestehenden Publikumsfonds baut das Unternehmen sein Angebot um neue Produktformate und digitale Vertriebswege aus. Ziel ist es, zusätzliche Kundengruppen zu erreichen und die Investmentkompetenz von ÖKOWORLD über unterschiedliche Zugangswege verfügbar zu machen. Dr. Oliver Pfeil erläutert: "Wir wollen unsere Investmentkompetenz dort anbieten, wo Anlegerinnen und Anleger heute tatsächlich investieren. Deshalb ist der ETF für uns mehr als nur ein weiteres Produkt. Er ist ein neuer Zugang zu ÖKOWORLD und zugleich ein wichtiger Schritt auf unserem Wachstumskurs."

Über ÖKOWORLD ÖKOWORLD ist seit über 50 Jahren auf ethisch-ökologische Geldanlage und Vorsorge spezialisiert. Die ÖKOWORLD-Fonds investieren global in Unternehmen, die sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen ethisch, sozial und ökologisch positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auswirken und somit zu einer lebenswerten Zukunft beitragen. ÖKOWORLD-Fonds werden regelmäßig ausgezeichnet. Alle Fonds von ÖKOWORLD tragen das höchste FNG-Siegel mit drei Sternen

- ein anerkannter Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Finanzmarkt. Zudem bekamen zuletzt beide der von Stiftung Warentest (Finanztest 10/2025) getesteten ÖKOWORLD-Fonds, der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC und der ÖKOWORLD GROWING MARKETS 2.0, beste Noten für Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.oekoworld.com.

Kontakt

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Tel. 02103 929-172

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ÖKOWORLD AG, Itterpark 1, 40724 Hilden

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November 18, 2026 04:22 ET (09:22 GMT)