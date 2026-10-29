Der erwartete Zubau von Großbatteriespeichern dürfte das Stromsystem in den kommenden Jahren deutlich prägen. Gleichzeitig rücken Netz- und Systemstabilität stärker in den Mittelpunkt: Der Ausbau erneuerbarer Energien, neue Verbrauchslasten und der Rückbau konventioneller Kraftwerke treffen auf teils fragmentierte Strukturen, begrenzte Flexibilität und einen hohen Digitalisierungsbedarf. Damit beginnt eine neue Phase der Speicherintegration: Neben ihrem Einsatz auf den Strommärkten sollen Großbatterien zunehmend weitere Netz- und Systemaufgaben übernehmen. Doch nicht jede Batterie ist automatisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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