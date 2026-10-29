ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev nach Quartalszahlen des Brauereikonzerns mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Trotz der Schwäche in Brasilien und insbesondere in China habe die Volumenentwicklung leicht positiv überrascht, schrieb Sanjeet Aujla am Donnerstag. Dazu liege das Ergebnis je Aktie über den Erwartungen. Das sollte für eine weiter überdurchschnittliche Kursentwicklung der Aktie ausreichen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 06:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: BE0974293251
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