Der neue Geschäftsbereich verbindet strategische Kommunikation und Stakeholder-Einbindung mit den Kompetenzen von Holder Partners in den Bereichen Ermittlungen, Streitbeilegung, Cybersicherheit, Due Diligence und Risikoberatung.

Holder Partners, ein multidisziplinäres Beratungsunternehmen, gab heute die Einführung seines Geschäftsbereichs "Strategische Kommunikation" sowie die Ernennung von Ali Ponte zum Director und Practice Lead bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261027274458/de/

Ali Ponte, Director and Practice Lead of Holder Partners' Strategic Communications practice.

Die Praxis berät führende Unternehmen und Institutionen, deren Vorstände, Führungskräfte und Rechtsberater in Bezug auf Kommunikation, Reputation und Stakeholder-Aspekte bei komplexen Angelegenheiten sowie in Zeiten bedeutender Veränderungen oder Chancen. Jedes Mandat wird individuell auf die Ziele des Mandanten zugeschnitten und stützt sich, sofern relevant, auf die umfassenden Beratungskompetenzen von Holder Partners. Die strategische Beratung, die auf fundierten Recherchen und Analysen basiert, unterstützt Mandanten dabei, die Auswirkungen einer Angelegenheit einzuschätzen, die Reaktionen von Interessengruppen zu antizipieren und klar sowie effektiv zu kommunizieren.

Diese Arbeit umfasst Krisenvorsorge und -bewältigung, Kommunikationsberatung bei Rechtsstreitigkeiten, Untersuchungen und Cybervorfällen sowie maßgeschneiderte Pläne für Transaktionen und bedeutende organisatorische Veränderungen. Zudem unterstützt sie Organisationen und Führungskräfte dabei, zu klären, wofür sie bekannt sein möchten, vorrangige Stakeholder zu identifizieren und zu entscheiden, wie diese am besten eingebunden werden können.

"Viele der Herausforderungen, mit denen unsere Kunden konfrontiert sind, liegen an der Schnittstelle zwischen Kommunikation, Risiko, Reputation und übergeordneten geschäftlichen Erwägungen", sagte Frank Holder, Gründer und Chief Executive Officer von Holder Partners. "Die Einführung dieses Geschäftsbereichs spiegelt das Wachstum des Unternehmens wider und entspricht dem steigenden Bedarf an Kommunikationsberatung, die auf einem fundierten Verständnis der Fakten, Risiken und beteiligten Interessengruppen basiert. Alis Erfahrung in den Bereichen institutionelle Positionierung, Einbindung von Führungskräften und strategischer Beziehungsaufbau stärkt unsere Fähigkeit, Mandanten in diesen Fragen zu beraten."

"Strategische Kommunikation beginnt damit, das Umfeld zu verstehen, in dem eine Organisation tätig ist: Wer kann eine Situation beeinflussen, welche Interessen stehen auf dem Spiel und welche Entscheidungen können deren Verlauf prägen?", sagte Ali Ponte. "Dieses Verständnis bildet die Grundlage für unsere Beratung in den Bereichen Positionierung, Kommunikation und Einbindung von Interessengruppen. Wir begleiten unsere Kunden, wenn sie einer verstärkten öffentlichen Kontrolle ausgesetzt sind, Transaktionen durchführen, neue Märkte erschließen oder ihr institutionelles Profil stärken."

Aufbauend auf früheren Arbeiten

Die Praxis baut auf der Arbeit von Holder Partners in den Bereichen strategische Kommunikation und Stakeholder-Beratung für Kunden in komplexen geschäftlichen und institutionellen Umfeldern auf. Das Unternehmen hat Führungskräfte bei der Positionierung während Führungswechseln und Expansionsphasen beraten, Strategien zur Einbindung von Stakeholdern aus Wirtschaft, Politik und dem Investmentbereich entwickelt sowie internationale Initiativen und Führungskräfte-Dialoge im Zusammenhang mit den Zielen der Kunden unterstützt.

Ali Ponte

Er leitet den Bereich Strategische Kommunikation bei Holder Partners und bringt mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Aufbau branchenübergreifender Beziehungen, in der Gestaltung der institutionellen Positionierung sowie in der Einbindung von Führungskräften mit.

Bevor er zu Holder Partners kam, war er Leiter des Bereichs Strategisches Wachstum beim International Economic Forum of the Americas (IEFA), einer globalen Plattform für den wirtschaftlichen Dialog. In dieser Funktion leitete er den Aufbau strategischer Partnerschaften und brachte Unternehmensführer, Regierungsvertreter, Finanzinstitute, Anwaltskanzleien und institutionelle Investoren im Rahmen von Führungskräftedialogen und Thought-Leadership-Programmen zusammen, die auf die Prioritäten der teilnehmenden Organisationen abgestimmt waren.

Zu Beginn seiner Karriere war er als Business Development Executive für die Provinz New Brunswick in Kanada tätig, wo er daran arbeitete, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen und das internationale Profil der Provinz zu stärken. Seine Erfahrungen in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Finanzen, Technologie und Handel spiegeln eine berufliche Laufbahn wider, in der er wirtschaftliche Chancen mit institutionellen Prioritäten über Landesgrenzen hinweg verknüpft hat.

Über Holder Partners

Holder Partners ist ein multidisziplinäres Beratungsunternehmen, das Unternehmen, Investoren, Rechtsberater, Regierungen und Privatkunden in ganz Amerika sowie international betreut. Die Fachkompetenz des Unternehmens umfasst Untersuchungen und forensische Buchprüfung, Cybersicherheit und Datenwissenschaft, Due Diligence und Compliance, Sachverständigengutachten und Unterstützung bei Rechtsstreitigkeiten, organisatorische Veränderungen sowie strategische Kommunikation, Reputationsmanagement und Stakeholder-Beratung.

Weitere Informationen zum Bereich Strategische Kommunikation von Holder Partners finden Sie unter: https://holderpartners.com

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